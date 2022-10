On se doutait bien qu'il n'y aurait pas que de la poésie et des mots doux entre les Sixers et les Celtics cette nuit. Dans le troisième quart-temps, et alors que le score était à 63-63, un accrochage et un début d'embrouille ont eu lieu entre les deux équipes. Les co-stars de la séquence : Joel Embiid et Marcus Smart, à la surprise d'absolument personne.

Smart était toujours remonté après le match et a expliqué avoir eu l'impression qu'Embiid voulait "lui casser le bras". Derrière, Jaylen Brown est venu jouer les redresseurs de tort... Le geste est clairement évitable et assez dangereux, mais les deux hommes n'ont pas la même perception de ce qui s'est passé. Surtout que Smart a pris une faute technique et pas Embiid.

Joel Embiid, comme souvent quand ça chauffe, a invoqué "les émotions normales d'un match de basket" et "la rivalité". Marcus Smart, lui, a prévenu qu'il aurait pu "lui ouvrir le crâne", mais s'est retenu. Bonne ambiance à l'Est dans ce début de saison...

Smart and Embiid getting chippy 👀🍿 pic.twitter.com/xkTEFj2NgU — Bleacher Report (@BleacherReport) October 19, 2022

Rappelons que les Sixers et les Celtics doivent encore se jouer trois fois et ont de bonnes chances de se croiser à un moment ou un autre pendant les playoffs...

