La statistique qui montre à quel point Luka Doncic a dominé la série

On dit souvent que l’équipe qui dispose du meilleur joueur sur le terrain finit souvent par gagner une série de playoffs. Une théorie où le basket, bien que sport collectif, appartient aux individualités les plus talentueuses. Un constat qui peut agacer. En tout cas, l’issue de la demi-finale de Conférence entre les Dallas Mavericks et les Phoenix Suns va dans ce sens. La franchise de l’Arizona a dominé collectivement toute la saison régulière. Mais elle a été mise à mal par un Luka Doncic beaucoup trop fort.

Une statistique illustre bien sa domination. Le Slovène a marqué plus de points que Devin Booker (218 à 164), quatrième du vote pour le MVP. Il a aussi pris plus de rebonds que Deandre Ayton, qui mesure pourtant 2,13 mètres (69 à 57). Il a distribué plus de passes décisives que Chris Paul, pourtant réputé comme le meilleur playmaker le plus efficace de la NBA (49 à 40). Enfin, il a volé plus de ballons que Mikal Bridges, deuxième du vote pour le DPOY (15 à 9).

Impressionnant. Luka Doncic a dominé son sujet de bout en bout, de tous les côtés du terrain. En étant, il est vrai, bien épaulé par la superbe défense des Mavericks mais aussi les performances de Jalen Brunson et Spencer Dinwiddie. Sa seule présence ne suffit pas à gagner. Mais elle suffit à faire de Dallas un vrai candidat au titre.

Le premier vrai chef-d’œuvre de Luka Doncic