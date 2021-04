Luka Doncic est un casse-tête pour tous les défenseurs de la ligue et aucun d'entre eux ne peut se vanter de stopper le Slovène à chaque fois. Parmi les glorieux anciens, spécialisés dans l'art de la défense et du désespoir provoqué chez l'adversaire, ils sont plusieurs à penser qu'ils auraient pu pousser la star des Dallas Mavericks dans ses retanchements.

Tim MacMahon en a interrogé plusieurs et c'est le témoignage de Tony Allen, aka le "Grindfather", que l'on a retenu. L'ancien arrière des Grizzlies et des Celtics étaient à l'époque considéré comme le défenseur le plus difficile à affronter par Kobe Bryant. Allen aurait notamment ciblé la main gauche de Luka Doncic, afin de l'empêcher de dribbler, et le stepback à 3 points qui fait tant de ravages en NBA.

"Je ne lui abandonnerais pas cette arme-là. Si tu veux me battre, il te faudra tout faire sur la main droite. Je sais que c'est ta meilleure main, mais si je te laisse aller sur l'autre, tu pourras marquer 9 points en seulement trois shoots. Je pense que c'est sa main gauche qui est la plus mortelle. Si tu dois réussir à scorer contre moi, il te faudra le faire à la dure à chaque fois. Je ne peux pas te laisser te mettre sur ce rythme et te mettre à l'aise. Je dois être sur toi. [...] Va à droite, fais ce que tu sais faire. Si tu veux driver et finir en lay-up, pas de problème, je vais essayer de t'en empêcher. Est-ce que tu es capable de placer ton step back en allant vers la droite ? Si c'est le cas, tu vas devoir tout faire côté droit. Et si tu essayes de revenir de l'autre côté, je serai là pour te prendre la putain de balle".

Luka Doncic claque un game winner génial et complètement absurde !!!

Le point de vue de Tony Allen est intéressant et ce qu'il dit sur les scoreurs d'élite, comme Luka Doncic, l'est tout autant. On peut quand même supposer qu'avec l'arbitrage actuel, Allen, comme les autres, aurait du mal à réellement contrarier et bousculer Doncic.

"Tu peux vite être découragé avec les joueurs prolifiques. Ils vont marquer dans tous les cas, mais ton job c'est de les limiter. [...] Je pourrais très bien prendre ma première faute rapidement en étant hyper physique pour donner le ton. Histoire de dire 'voilà comment je vais jouer ce soir' et montrer aux arbitres ce qu'ils vont pouvoir siffler ou non. Je veux lui faire savoir que je vais être sur son cul toute la soirée et que je vais jouer dur. J'irais voir l'arbitre en lui disant que je suis un membre du meilleur cinq défensif, que c'est comme que je joue et qu'il doit me laisser jouer comme ça".

On aurait bien aimé voir ça !

