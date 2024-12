Luka Doncic va manquer au moins un mois

Mauvaise nouvelle confirmée pour les Dallas Mavericks. D'après Shams Charania d'ESPN, Luka Doncic, blessé le jour de Noël lors du match contre Minnesota, va devoir observer au moins un mois de repos. Le Slovène souffre d'une élongation au mollet et sera réévalué à la fin du mois de janvier pour déterminer une date de reprise.

En attendant, les Mavs vont devoir faire sans lui. Ils avaient plutôt bien géré son absence il y a quelques semaines, en responsabilisant d'autres joueurs, autour des plus expérimentés Kyrie Irving et Klay Thompson. A l'heure de ces lignes, Dallas est 4e de la Conférence Ouest, avec deux victoires de plus que les Clippers, 7e.

Jusqu'ici, Luka Doncic tournait à près de 28 points, 8 rebonds et 8 passes de moyenne, à 46.4%.