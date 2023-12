Annoncé incertain pour défier les Los Angeles Lakers (127-125), Luka Doncic était bel et bien présent. Et le meneur des Dallas Mavericks a même donné la leçon aux Angelenos avec une copie XXL : 33 points, 17 passes décisives et 6 rebonds.

Pourtant, le Slovène ne se sentait vraiment pas en forme. Outre des douleurs au dos, l'ancien joueur du Real Madrid a eu du mal à récupérer pour ce back-to-back. Mais sans même comprendre comment, Doncic a réussi à prendre le meilleur sur les Lakers.

"Je ne sais même pas comment j'ai joué. J'ai vraiment peu dormi. Et j'ai mal partout. Je deviens vieux mec, mais nous avons réussi à boucler deux victoires en back-to-back. C'est vraiment génial, surtout contre une équipe comme les Lakers.

Je suis vraiment fier de nos gars", a résumé Luka Doncic face à la presse.

Même dans le dur sur le plan physique, le talent de 24 ans a serré les dents pour réaliser une grande performance. En l'absence de Kyrie Irving, blessé, Luka Doncic avait probablement à cœur de tenir sa place de leader. Et il a été à la hauteur de ses responsabilités.

