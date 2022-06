Luke Kennard, shooteur à saisir le soir de la draft ?

Les Los Angeles Clippers gardent un œil sur la situation de Kyrie Irving aux Brooklyn Nets. La franchise californienne fait partie des équipes intéressées au cas où le meneur All-Star venait à se rendre disponible. Mais pour maximiser les chances de le recruter, lui ou d'autres joueurs majeurs, les dirigeants hollywoodiens doivent faire de la place dans la masse salariale. Selon Sean Deveney, ils envisageraient de se séparer de Luke Kennard.

The @LAClippers are shopping the top 3-point shooter in the league, Luke "45%" Kennard, ahead of the draft, according to sources.

At @HeavySan:https://t.co/UecbAcmcFK

— Sean Deveney (@SeanDeveney) June 23, 2022