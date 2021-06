Magic dégomme un joueur des Lakers, et ça fait mal

C'est évidemment le gros fail de cette saison. La sortie de route des Los Angeles Lakers dès le premier tour des playoffs, après avoir terminé 7e de la saison régulière. Logique finalement par rapport à tout ce qu'il s'est passé en quelques mois. Il faut désormais penser à la suite avec un été mouvementé. Une intersaison que va particulièrement suivre Magic Johnson.

L'ancienne gloire et président des Lakers a évidemment mal vécu cette élimination. Il y a évidemment quelques coupables. Pour Magic, l'un d'eux se nomme Dennis Schroeder. Le meneur a soufflé le chaud et le très froid dans la série face aux Suns. On pense évidemment à ces deux gros ratés lors des Game 5 (3-13 aux tirs) et Game 6 (0-9).

Le quintuple champion NBA a donc pris la parole concernant l'Allemand, free agent cet été et qui a déjà annoncé ses intentions. Mais pour Magic, les Lakers ne doivent pas garder un tel élément dans leur effectif la saison prochaine.

"Je ne pense pas qu'il soit un Laker. C'est mon opinion", lâche-t-il. "Je ne sais pas s'ils vont le prolonger. Je ne sais pas s'il peut ramener la mentalité et l'attitude dont nous avons besoin. Il a eu une chance de se montrer dans cette série, et il a échoué. S'il revient, je serai derrière lui. Mais je ne pense pas que ce soit un Laker."

Un tacle bien appuyé pour celui qui a mal vécu l'échec sur le dossier Kyle Lowry lors de la deadline. Pour en revenir à Schroeder, il est clair que ces deux matches ratés vont peser dans les négociations. On rappelle que l'ancien d'OKC a refusé 84M sur 4 ans cet automne...

De champions à l'humiliation : comment les Lakers ont sombré en quelques mois