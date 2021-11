Il y a 30 ans, Magic Johnson annonçait sa séropositivité

Tout fan de basket du début des années 90 se souvient encore d’où il était quand il a appris LA terrible nouvelle. Il y a 30 ans, Magic Johnson, légende bien vivante des Los Angeles Lakers, révélait sa séropositivité au cours d’une conférence de presse qui a marqué les esprits.

Les plus anciens d’entre nous étaient tellement fans qu’on a eu l’impression d’apprendre qu’un proche n’avait plus que quelques mois à vivre. A cette époque, on ne savait que très peu de choses sur le virus HIV, la différence entre séropositivité et maladie déclarée. Et c’est justement là, plus encore que ses accomplissements immenses en tant que joueur, que Magic Johnson a le plus impacté nos vies.

Pourquoi le retour de Magic en 92 a marqué l'histoire de la NBA

Cette conf’ de presse a été le début d’une violente prise de conscience pour beaucoup, mais aussi d’un long travail d’éducation de masse sur cette maladie et sur les « mythes » qui l’entouraient. Grâce à ce sourire qu’il est capable d’afficher au bout de 40 secondes, puis en devenant le plus grand ambassadeur possible, il a permis à des centaines de millions de personnes d’en savoir plus sur le SIDA, de mieux le comprendre, de ne plus voir, aussi, les malades comme des pestiférés.

Comme souvent avec Magic Johnson et les champions de cette trempe, ce qui aurait pu être la pire des défaites et des déceptions s’est transformé en quelque chose de positif. Ce jour-là, l’un des plus grands leaders de l’histoire de notre sport (pas un joueur n’a par son altruisme et son sens du jeu tiré autant de ses coéquipiers ni ne les a fait autant progresser) est devenu l’un des grands leaders de l’histoire tout court.

La conférence de presse de Magic Johnson :

Isiah - Magic, l'histoire d'une amitié brisée et rafistolée