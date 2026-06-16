Quelques heures après la défaite des Spurs en Finales NBA, Victor Wembanyama a rendu visite à des enfants hospitalisés à San Antonio. Un geste discret qui a marqué les esprits.

Après la défaite des Spurs dans le Game 5 face aux Knicks en Finales NBA, Victor Wembanyama a vu son rêve de décrocher un titre NBA lui filer entre les doigts. Si le Français peut forcément ressentir de la déception et quelques regrets, cela n'a pas pour autant changé sa mentalité.

Engagé dans la communauté de San Antonio depuis son arrivée au Texas, Victor a rendu visite à des enfants du Methodist Children’s Hospital, un établissement médical de la ville, accompagné de son coéquipier Julian Champagnie. C'est Wemby lui-même qui a demandé à pouvoir passer du temps à l'hôpital avant de rentrer en France.

Ce n'est pas la première fois que Victor se mobilise pour faire briller les yeux d'enfants malades. Joueur au grand cœur, il a mis sa déception de côté pour pouvoir échanger avec eux, distribuer des maillots et d'autres cadeaux, le tout en toute discrétion.

Un geste fort qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux.

Victor Wembanyama and Julian Champagnie seen spending time with San Antonio kids in the hospital after their Finals loss ❤️ pic.twitter.com/wKq59V4rqe — Legion Hoops (@LegionHoops) June 15, 2026

Parce que parfois, le sport est bien plus grand qu'une performance. Au-delà des résultats, il rassemble, procure des émotions et permet à ces enfants de penser à autre chose. Et ça, ça n'a pas de prix.

Un moment de partage et de bonheur pour les enfants, qui a sans doute permis à Victor de repartir l'esprit un peu plus léger et avec un goût des Finales moins amer.