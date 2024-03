Malgré la prudence, les Bleu(e)s s’en sortent bien au tirage pour les JO 2024

Le tirage au sort des groupes pour les Jeux Olympiques 2024 a été effectué hier pour l'équipe de France masculine et féminine. Le sentiment global est quand même que les Bleus et les Bleues ont évité des groupes de la mort, mais devront rester vigilants.

Chez les garçons, la France sera aux prises avec l'Allemagne, championne du monde en titre, le Japon et le vainqueur du TQO qui se tiendra en Lettonie, auquel participeront le Brésil, le Cameroun, la Géorgie, le Monténégro, les Philippines et, bien sûr, la Lettonie. Eviter le groupe A est une bonne chose pour les joueurs de Vincent Collet, puisqu'y figureront le Canada et l'Australie, en plus de deux qualifiés via TQO qui pourraient être l'Espagne, qui accueille l'un de ces événements, mais aussi la Slovénie ou la Grèce, qui seront opposés dans le TQO d'Athènes.

Team USA sera dans le groupe C, avec la Serbie, le Sud-Soudan et le vainqueur du TQO de Porto Rico.

Groupe A : Canada, Australie, vainqueur du TQO en Espagne, vainqueur du TQO en Grèce

Groupe B : France, Allemagne, Japon, vainqueur du TQO en Lettonie

Groupe C : Etats-Unis, Serbie, Sud-Soudan, vainqueur du TQO à Porto Rico

Chez les filles, les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont été placées dans le groupe B, en compagnie du Canada, de l'Australie et du Nigeria. Une poule relevée, mais pas insurmontable, surtout lorsque l'on regarde le groupe C où figurent les Etats-Unis et la Belgique, sans doute les deux meilleures équipes du monde à l'heure actuelle, l'Allemagne et le Japon, médaillé lors des derniers J.O.

Groupe A : Serbie, Espagne, Chine, Porto Rico

Groupe B : France, Canada, Australie, Nigeria

Groupe C : Etats-Unis, Belgique, Allemagne, Japon

Si les calendriers n'ont pas encore été dévoilés, les rencontres du tournoi masculin débuteront le 27 juillet chez les hommes et le lendemain chez les femmes.