Le pivot des Celtics préfère continuer à progresser avec son travail personnel et le programme de développement de Boston plutôt que de payer un stage avec Hakeem Olajuwon.

Tous les intérieurs NBA rêveraient sans doute de passer quelques jours avec Hakeem Olajuwon pour perfectionner leur jeu au poste bas. Pas Neemias Queta. Le pivot des Boston Celtics a assuré qu'il n'était pas prêt à dépenser les quelque 100 000 dollars nécessaires pour participer à une semaine d'entraînement avec la légende des Houston Rockets.

Une réponse fidèle à sa philosophie, malgré sa récente prolongation de contrat.

« Je suis radin »

Interrogé par le média portugais A Bola, Neemias Queta s'est vu demander si son nouveau contrat de quatre ans et 56 millions de dollars changeait sa façon de voir les choses.

Sa réponse a été immédiate.

« Je suis radin. Non, je ne dépense pas 100 000 dollars pour m'entraîner. »

Le journaliste lui a alors demandé s'il ferait malgré tout une exception pour Hakeem Olajuwon, réputé pour travailler avec de nombreux intérieurs NBA.

La réponse est restée la même.

« Même pas avec Hakeem Olajuwon. »

Queta préfère progresser avec Boston

Le pivot portugais assure pourtant qu'il travaille activement sur plusieurs aspects de son jeu avant la nouvelle saison.

Défensivement, il souhaite devenir plus efficace lorsqu'il doit défendre des joueurs plus petits après un changement sur écran.

Offensivement, il veut améliorer son maniement de balle, son jeu dos au panier, son tir et son impact global avec le ballon entre les mains.

Pour atteindre ces objectifs, Queta préfère s'appuyer sur son travail personnel et sur le programme de développement des Celtics plutôt que de faire appel à un entraîneur privé, aussi prestigieux soit-il.

La sécurité avant l'argent

Neemias Queta est également revenu sur la prolongation de contrat qu'il vient de signer avec Boston.

Pour lui, l'aspect financier n'était pas la priorité.

« Pour moi, l'argent n'était pas le plus important. Le plus important était de savoir que Boston croyait en moi pour quatre années supplémentaires. »

Après avoir franchi un cap la saison dernière avec 10,2 points, 8,4 rebonds et 1,3 contre de moyenne, le Portugais estime disposer désormais de la stabilité nécessaire pour continuer à progresser... sans avoir besoin de dépenser 100 000 dollars pour une semaine d'entraînement.

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