Malik Beasley rebondit à Milwaukee

Deux recrues ont été annoncées du côté des Milwaukee Bucks hier. Robin Lopez, qui retrouve ainsi son frère Brook (prolongé pour 48 millions sur deux ans il y a quelques jours), mais aussi Malik Beasley. L'arrière de 26 ans apportera un peu de fraîcheur et de scoring en sortie de banc, des atouts qui manquent sur le banc de la franchise du Wisconsin.

Free Agency NBA 2023 : le Live des rumeurs, trades et signatures

Malik Beasley est un joueur irrégulier et c'est ce qui explique le fait qu'il peine à s'imposer dans une franchise malgré des passages à plus de 20 points par match avec les Minnesota Timberwolves il y a trois ans. Depuis, il a été transféré au Utah Jazz puis aux Los Angeles Lakers. Non conservé par les Californiens, il va tâcher de se faire une place dans la rotation des Bucks. Il tournait à 11 points et 35% de réussite à trois-points l'an passé.

Le recrutement de Milwaukee n'impressionne pas particulièrement depuis le début de la Free Agency mais l'équipe reste solide.