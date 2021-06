Malik Beasley va regarder la suite des playoffs en prison !

Malik Beasley est un superbe joueur de basket. Malheureusement, c'est aussi un jeune homme avec des problèmes à régler en dehors du terrain. Le scoreur des Minnesota Timberwolves vient d'être condamné à deux mois de prison, annonce TMZ.

En septembre 2020, Beasley s'était retrouvé au coeur d'un incident où il avait dégainé une arme à feu et menacé une famille présente devant sa maison afin de les faire déguerpir. Petit problème, en plus d'une plainte pour menace de violence avec arme à feu, l'ancien joueur de Denver avait été inculpé pour possession de drogue.

Sanctionné par la justice, Malik Beasley prend une grosse suspension de la NBA !

Malik Beasley a plaidé coupable pour les deux chefs d'accusation et accepté que l'affaire de drogue soit refermée en échange d'une incarcération de deux mois. Il effectuera sa peine au pénitencier de Wright County dans le Minnesota. Celle-ci a débuté le 1er juin.

Beasley sera libéré en août et sera présent à la reprise de la saison 2021-2022. Le joueur de 24 ans est sous contrat jusqu'en 2023 (team option pour une année de plus) après avoir signé pour 4 ans et 60 millions de dollars. Il tournait à 19.6 points de moyenne avec les Wolves avant d'être suspendu.

