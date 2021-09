Marc Gasol ne devait initialement pas signer aux Lakers l’an dernier…

Le passage de Marc Gasol aux Los Angeles Lakers aura été un échec. Signé l'an dernier, l'intérieur n'a pas réussi à trouver sa place dans cette équipe. Globalement peu (ou mal) utilisé par l'entraîneur Frank Vogel, le vétéran de 36 ans n'a pas eu l'opportunité d'exprimer ses qualités.

Un vrai regret pour la fin de la carrière de l'Ibère, qui rentre à Gérone, en NBA. Surtout qu'en réalité, l'ancien des Memphis Grizzlies ne devait initialement pas rejoindre les Lakers en 2020. En effet, le natif de Barcelone avait prévu de s'engager... avec les Golden State Warriors !

"Gasol avait pratiquement signé aux Warriors l'été dernier. Et il l'aurait probablement fait si Thompson n'avait pas eu sa blessure avant la Free Agency. Cela ne se concrétisera sûrement jamais, mais il possède exactement le sens de la passe et les qualités d'un pivot qui correspondent traditionnellement le mieux à l'attaque de Kerr, à l'instar de David West et Andrew Bogut", a fait savoir le journaliste de The Athletic Anthony Slater.