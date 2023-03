On sait que chaque année, la plupart des brackets volent en éclats après quelques jours. Cette année, dans le Tournoi NCAA 2023, il n'a fallu que quelques heures pour que la quasi totalité des fans avides de pronostics voient leurs prévisions partir en fumée. Arizona (2) et Virginia (4), deux usual suspects de la March Madness, ont pris la porte d'entrée !

Princeton (15) - Arizona (2) : 59-55

C'est Princeton, classé 15e, qui a fait mordre la poussière aux Wildcats, pourtant dotés du statut de #2 dans ce premier tour. Les Tigers n'avaient plus gagné de match dans le Tournoi depuis 20 ans et ont réussi un petit hold-up pour y parvenir. Princeton n'a pris les commandes du match pour la première fois qu'à deux minutes de la fin et peut remercier son arrière Ryan Langborg, auteur de deux paniers importants dans le money time et d'un contre pour préserver l'avantage de son équipe à 50 secondes du terme. Au prochain tour, le nouveau petit poucet du Tournoi affrontera Missouri (7), victorieux de Utah State (10).

Furman (13) - Virginia (4) : 68-67

49 ans après sa dernière victoire dans le Tournoi, la fac de Furman en Caroline du Sud a créé la sensation. Virginia a donné le bâton pour se faire battre et éliminer d'emblée contre des Paladins valeureux et au sang froid incroyable. Alors que les Cavaliers menaient d'un point à 10 secondes de la fin et avec la possession, la passe totalement manquée de Kihei Clark s'est payée cash. JP Pegues n'a pas hésité à envoyer un laser à 3 points pour la gagne et pour faire exploser Kevin Harlan aux commentaires.

Prochaine montagne pour Furman : San Diego State (5), qui a disposé de Charleston (12).

ARE YOU SERIOUS?! 😨 FURMAN WITH THE STEAL AND 3 TO TAKE THE LEAD WITH 2.2 SECONDS REMAINING #MarchMadness pic.twitter.com/fSCNKUzboq — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 16, 2023

Les 10 joueurs à suivre pendant la March Madness

Les trois têtes de série #1 engagées hier n'ont pas failli.

Texas A&M Chorpus (16) - Alabama (1) : 75-96

Howard (16) - Kansas (1) : 68-96

Northern Kentucky (16) - Houston (1) : 52-63

Oral Roberts (12) - Duke (5) : 51-74

On notera que le controversé Brandon Miller, attendu dans le top 5 de la Draft 2023, est passé à côté de son premier match malgré la victoire large d'Alabama contre Texas A&M-Corpus Christi. Miller a fini avec 0 point, 5 rebonds et 3 passes en 19 minutes. Houston n'a pas forcé face à Northern Kentucky avec un Jarace Walker en contrôle (16 points, 6 rebonds, 2 contres). Kansas, le champion en titre, a facilement disposé de la fac d'Howard. L'excellent Grady Dick (19 pts, 11 rbds, 5 pds, 3 stls) et Jalen Wilson (20 pts) ont mené le bal.

Enfin, pour le premier match de March Madness de Jon Scheyer, le successeur de Coach K à Duke, les Blue Devils ont fait le job contre Oral Roberts, avec un festival de Jeremy Roach (23 pts).

Les autres résultats du Tournoi NCAA

Charleston (12) - San Diego State (5) : 57-63

Utah State (10) - Missouri (7) : 65-76

West Virginia (9) - Maryland (8) : 65-67

Illinois (9) - Arkansas (8) : 63-73

Auburn (9) - Iowa (8) : 83-75

Colgate (15) - Texas (2) : 61-81

UNC Asheville (15) - UCLA (2) : 53-86

Penn State (10) - Texas A&M (7) : 76-59

Lousiana (13) - Tennessee (4) : 55-58

Boise State (10) - Northwestern (7) : 67-75

Le bracket complet