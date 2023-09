Marcus Morris a voulu se venger de Jokic mais s’est rabattu sur… Austin Rivers.

Marcus Morris était l'invité du All the Smoke Podcast cette semaine et il est revenu sur l'incident entre son frère Markieff et Nikola Jokic lors de la saison 2021-2022. Après une faute un peu grossière du jumeau, Jokic avait dégoupillé et l'avait percuté par derrière. Morris avait été absent plusieurs semaines - de son propre aveu plus par précaution qu'en raison d'une vraie blessure sérieuse - et une petite passe d'armes sur les réseaux avaient eu lieu entre les frères Morris et les frères Jokic.

Ce qu'on ne savait pas, c'est que Marcus Morris avait pour projet de se venger du futur champion NBA et MVP des Finales. Il a ainsi tenté de se faire justice lors d'un match suivant entre son équipe des Clippers et les Nuggets.

"Le moindre petit pas que je faisais, les Nuggets me suivaient. Tant pis, si je ne peux pas l'avoir lui, j'aurai l'un de ses coéquipiers. Qui j'ai eu ? Austin Rivers. Il fallait que je fasse quelque chose".

Et effectivement, on peut voir Marcus Morris, sous le maillot des Clippers, envoyer une méchante boîte à Austin Rivers, qui n'avait rien demandé à personne. Le beef entre les Morris et les Jokic n'a pas connu de suite, mais les deux frères sont peut-être les seuls joueurs de la ligue à ne vraiment pas pouvoir voir le double MVP en peinture...

