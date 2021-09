Marcus Smart explique comment on devient un défenseur d’élite

Marcus Smart est l'un des meilleurs défenseurs de NBA, c'est incontestable. Sélectionné deux fois dans la All-Defensive First Team (2019 et 2020), le meneur des Boston Celtics est craint à travers la ligue pour son intensité et sa capacité à faire déjouer les adversaires dont il s'occupe.

La formule qu'il applique pour être constamment fort dans ce secteur de jeu est moins compliquée qu'il n'y paraît. En réponse à un fan qui lui demandait des conseils pour s'améliorer, Marcus Smart a expliqué dans un tweet :

"Il faut peut de "talent" pour défendre. Cela requiert bien plus de "volonté". Il faut gagner tous les ballons sur lesquels c'est du 50-50. Si tu n'es pas rapide en défensive, deviens fort. La force masque les faiblesses. Accepte de prendre des passages en force. Sois un super coéquipier. Bats toi. N'accepte jamais la défaite. Personne ne se souvient du nom du 2e président des Etats-Unis. On ne retient que le premier".

Marcus Smart a signé un contrat jusqu'en 2026 avec les Boston Celtics, pour 76 millions de dollars. Ce sont effectivement toutes les choses qu'il décrit dans ce tweet qui lui ont permis d'en arriver là. Avec 13.1 points de moyenne, il a également bouclé sa saison la plus prolifique depuis sa Draft en NBA en 2014.

Quand on sait d'où il est parti, ça force tout de même l'admiration.

Marcus Smart : La mort dans la peau