Marcus Smart a mal vécu son départ des Celtics

Les Boston Celtics ont dégainé pour Kristaps Porzingis la nuit dernière. Et après l'échec d'un deal envoyant Malcolm Brogdon aux Los Angeles Clippers, la franchise du Massachussetts a sacrifié Marcus Smart. Le meneur a ainsi pris la direction des Memphis Grizzlies.

Une vraie sensation pour les fans des Celtics, très attachés à Smart. Présent à Boston depuis 2014, le joueur de 29 ans ne s'attendait pas non plus à un tel mouvement. Et selon les informations du journaliste du Boston Globe Adam Himmelsbach, le natif de Flower Mound a été "totalement choqué" par cette nouvelle.

De son côté, Smart, sous contrat jusqu'en 2026, ne se pensait pas sur le départ. Au contraire, il se voyait même finir sa carrière chez les Celtics...

"Il s'est pris un coup dans la gueule. Sa première réaction ? Totalement choqué. Marcus aime Boston. Il pensait qu'il allait prendre sa retraite ici. Il voulait prendre sa retraite ici", a ainsi soufflé une source proche de Marcus Smart.

Après 9 ans avec cette formation, on peut comprendre que la pilule a eu du mal à passer pour l'ex-DPOY. Après tout, il incarnait un cadre de cette équipe et son départ, sans être prévenu visiblement, a dû le surprendre.

A Marcus Smart de tourner la page pour écrire une nouvelle histoire à Memphis.

Porzingis à Boston, Smart à Memphis, qui sort gagnant ?