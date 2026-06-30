Marine Johannès, son nouveau choix de carrière annoncé

C'est une nouvelle que l'on attendait, Marine Johannès quitte l'Europe et rejoint deux de ses compatriotes dans la ligue Unrivaled.

C'est désormais officiel. Après que Galatasaray a annoncé le départ de Marine Johannès ce week-end sur ses réseaux sociaux, on se demandait où elle irait en intersaison. Ce sera finalement à Unrivaled.

L'internationale tricolore a signé un contrat pluriannuel avec la ligue cofondée par Napheesa Collier et Breanna Stewart. Elle y fera ses débuts en janvier 2027.

La fin d'une ère

De Pont-l'Évêque à Miami, il n'y a qu'un pas. Depuis ses débuts dans le Calvados, Marine Johannès a fait du chemin. Celle qui a passé toute sa carrière en France et en Europe, et qui a joué dans les plus grandes compétitions européennes, s'envole désormais vers le pays de l'Oncle Sam.

En Europe, MJ, c'est un championnat de France et trois Coupes de France avec Bourges, un deuxième titre de LFB et une EuroCup avec l'ASVEL, ainsi qu'une Coupe de Turquie en 2025 avec Mersin. En plus des titres collectifs, elle a reçu de nombreuses distinctions personnelles : quatre nominations dans le cinq majeur de la LFB, les titres de meilleure arrière et de joueuse la plus spectaculaire d'Euroligue en 2019, deux nominations dans le cinq majeur d'Euroligue et, pour finir en beauté, le trophée de MVP de la finale d'EuroCup en 2023.

Après ses débuts en pro à Mondeville, puis ses passages par Bourges, Lyon, Mersin et Galatasaray, ce sera la première fois de sa carrière que la Française n'évoluera pas sur le Vieux Continent. Un grand changement.

Le basket européen est en train, petit à petit, de perdre certains de ses plus gros talents au profit de ligues comme Unrivaled ou Project B, qui aura tout de même quelques dates en Europe, à Valence par exemple.

La France en puissance

Après avoir pris le contrôle de la WNBA, la France s'exporte donc dans une autre ligue outre-Atlantique. Marine Johannès rejoint Dominique Malonga et Gabby Williams et devient la troisième Tricolore à signer avec Unrivaled.

Joueuse flashy, toujours prête à faire le spectacle et à envoyer des paniers sortis de nulle part comme seule elle sait le faire, Marine Johannès possède forcément un profil qui intéresse ce type de ligue. D'autant que la cofondatrice d'Unrivaled n'est autre que sa coéquipière à New York, Breanna Stewart. On ne doute pas que l'ancienne star de UConn a dû lui glisser quelques mots pour la faire venir.

Malgré un temps de jeu un peu plus réduit avec New York depuis le retour de blessure de Sabrina Ionescu, Marine réalise l'une de ses meilleures saisons en WNBA : 9,7 points, 2,6 rebonds, 3 passes et 0,9 interception en 24 minutes de moyenne. Troisième meilleure shooteuse longue distance de la ligue, elle a également réalisé son record de points en carrière le 10 mai dernier avec 25 points face aux Mystics.

Another 3 then the behind the back dime this is the Marine Johannes show https://t.co/L0tXpKgVzR pic.twitter.com/yLTL93a4h1 — Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) May 27, 2026

Unrivaled est une ligue de 3x3 qui laisse davantage de place au jeu offensif. Ce sera sa première expérience dans la discipline, avec un jeu plus libre où elle pourra pleinement exploiter son armada offensive et régaler les fans. Il risque de pleuvoir des highlights.

À 31 ans, la Française se dit ravie de rejoindre Unrivaled, une ligue où elle retrouvera pas moins de 48 des meilleures joueuses de la WNBA :

"J'ai entendu tellement de choses positives sur cette ligue que j'ai hâte d'en faire partie, de rencontrer mes nouvelles coéquipières et de découvrir tout ce qu'Unrivaled a à offrir. {...} Je suis vraiment ravie de rejoindre Unrivaled pour la saison prochaine ! C'est une occasion unique de disputer des compétitions aux côtés de certaines des meilleures joueuses du monde et de continuer à progresser."

Cinquième arrivante annoncée pour la saison prochaine après Olivia Miles, Gabby Williams, Flau’jae Johnson et Bridget Carleton, Marine Johannès ne devrait pas être la dernière recrue d'Unrivaled. Les signatures ne devraient pas s'arrêter là, et on a hâte de savoir qui sera la prochaine.