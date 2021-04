Marvin Bagley a visiblement de bonnes chances d'être tradé par les Kings cet été. Un changement de décor qui lui fera, espérons-le, le plus grand bien.

Le pauvre Marvin Bagley vit décidément un début de carrière difficile et frustrant. Souvent blessé, un peu parasité par une famille un peu trop présente, coincé dans une équipe aux résultats médiocres et avec un front office et un staff mouvants, l'ancien Dukie a malheureusement déjà l'étiquette de flop. Avec un peu de chance, Bagley pourra s'épanouir à partir de la saison prochaine si son corps le lui permet. Mais pas sûr du tout que ce soit à Sacramento...

Selon James Ham, insider de NBC Sports chez les Kings, un départ du n°2 de la Draft 2018 est de plus en plus probable. Pour lui, le fait que la franchise veuille prendre le risque de faire rejouer Marvin Bagley avant la fin de la saison, pour inciter d'autres équipes à faire des offres, est un signe assez clair.

Marvin Bagley a tellement la poisse que c'en est dramatique

"Son nom est souvent revenu autour de la deadline des trades. Il est très, très possible qu'il ne soit plus là après cet été. Il se passe beaucoup de choses en coulisses. Les Kings lui doivent 11 millions de dollars sur la dernière année de son contrat. Je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il signe une prolongation comme il en a la possibilité cet été. Je suis étonné que les Kings prennent le risque de le faire rejouer. [...] Je pense qu'ils essayent de montrer aux autres équipes qu'il est prêt et apte à jouer".

Comme le souligne Ham, malgré la déveine de son début de carrière, Marvin Bagley n'a pas encore connu de blessure grave à un genou, une cheville ou au dos. Il y a de bonnes chances pour qu'il puisse réussir à exprimer son énorme potentiel si le contexte et le cadre sont propices à son épanouissement. Reste à trouver une destination qui convienne à tout le monde...