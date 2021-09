Matisse Thybulle : « Ben Simmons a été jeté sous un bus »

La situation de Ben Simmons fait énormément parler. Coéquipier et proche du jeune talent des Philadelphia Sixers, Matisse Thybulle n'a pas échappé aux questions concernant ce feuilleton lors de son passage sur le podcast de JJ Redick.

Et autant le dire tout de suite, l'Australien a employé des mots forts pour évoquer le cas de son compatriote. Sans forcément se mouiller concernant la tension actuelle entre Simmons et les 76ers - ce qui est logique -, Thybulle a par contre déploré les nombreuses critiques dont son ami a fait l'objet.

"Il a été jeté sous un bus. Tu m'as demandé si j'avais été hué ou si les gens étaient en colère contre moi, j'ai réalisé la faute qui nous fait perdre le dernier match, et je n'ai presque rien reçu... Il y en a eu un peu sur Twitter, mais la haine envers Ben était beaucoup plus forte... J'ai fait perdre le match à mon équipe, celui qui fait perdre la série, et personne n'en a vraiment parlé. Mais par contre, ils voulaient parler de son refus de dunker afin de me faire la passe, pas de ma propre faute. Quoi qu'il en soit, je pense que les deux parties ont joué un rôle dans tout ça, non ? Aucun des deux camps ne s'est vraiment aidé dans cette situation. Celui qui a commencé ou celui qui a empiré la situation, cela n'a pas vraiment d'importance. Mais les deux parties ont joué un rôle dans la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Sur un plan humain, comme son coéquipier et ami, je déteste le voir impliqué dans une telle situation, aussi médiatique. J'ai vraiment de la peine pour lui parce que ça craindrait pour n'importe qui", a soufflé Matisse Thybulle.

Un point de vue intéressant. Car effectivement, Thybulle a aussi une grande responsabilité dans l'élimination des 76ers. Mais il était plus facile de tomber sur Ben Simmons. Car les gens attendent (logiquement) plus de lui. Et l'entraîneur Doc Rivers et Joel Embiid, avec des critiques à chaud, ont aussi participé à cette situation.

En tout cas, ce feuilleton se trouve très loin de son dénouement. Et il risque encore de faire beaucoup parler...

Joel Embiid ne lâche absolument rien pour Ben Simmons…