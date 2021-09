Joel Embiid ne lâche absolument rien pour Ben Simmons…

Ben Simmons souhaite absolument quitter les Philadelphia Sixers. En froid avec ses dirigeants, le jeune talent n'a pas supporté les envies de son équipe de l'échanger. Désigné coupable après l'échec en Playoffs la saison dernière par son coach Doc Rivers et par son coéquipier Joel Embiid, l'Australien a été vexé.

Désormais en conflit avec les Sixers, le jeune homme de 25 ans se montre prêt à sécher le training camp pour forcer son trade. Dans le même temps, Philadelphie, longtemps trop gourmand sur ce dossier, tente de calmer le jeu.

Pourquoi ? Car dans la situation actuelle, la valeur de Simmons chute drastiquement. L'objectif ? Le faire revenir dans le groupe pour rattraper le coup. Et par la suite, dans l'hypothèse de bonnes performances, un échange sera peut-être de nouveau possible.

Et de son côté, Embiid se montre persuadé de pouvoir régler ce souci. Selon le journaliste de Phily Voice Kyle Neubeck, le Camerounais insiste, dans les coulisses, et se sent capable d'apaiser les tensions avec son partenaire.

Mais pour cela, il faudrait déjà parvenir à contacter Ben Simmons... Et surtout, il faudrait qu'il accepte de se présenter lors de la reprise. Le feuilleton continue, mais Joel Embiid a bien l'intention de jouer un rôle dans cette affaire.

