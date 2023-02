Un "petit" mouvement, mais qui pourrait avoir un impact. Annoncé sur le départ depuis un long moment, Matisse Thybulle a quitté les Philadelphia Sixers pour les Portland Trail Blazers, selon les informations de l'insider de TNT Chris Haynes.

Une opération qui va se dérouler dans le cadre d'un trade à trois équipes... avec les Charlotte Hornets. La franchise dirigée par Michael Jordan va obtenir plusieurs choix au second tour de la Draft et Svi Mykhailiuk. Alors que les 76ers mettent la main sur Jalen McDaniels !

Philadelphia 76ers are finalizing a deal to send Matisse Thybulle to the Portland Trail Blazers, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 9, 2023