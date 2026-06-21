Matt Barnes n’a pas oublié le geste très classe de Kobe Bryant

Matt Barnes raconte comment Kobe Bryant a été le seul coéquipier à payer une amende prise pour l’avoir défendu sur un parquet NBA.

Matt Barnes a longtemps eu la réputation d’un joueur dur, parfois même trop dur. L’ancien ailier assume volontiers cette image, mais il tient aussi à rappeler une nuance importante : ses amendes ne venaient pas toujours d’un simple goût pour la bagarre. Très souvent, selon lui, elles étaient liées à sa manière de protéger ses coéquipiers.

Dans le Out The Mud Podcast, Barnes est revenu sur les sommes folles qu’il a laissées en amendes au cours de sa carrière NBA. Et au passage, il a raconté un souvenir assez parlant sur Kobe Bryant.

"J’ai probablement perdu plus d’un demi-million de dollars. Mes amendes n’arrivaient jamais parce que des mecs venaient me chercher. Mes amendes, c’était toujours parce que je défendais quelqu’un", a expliqué Barnes.

L’ancien joueur des Lakers assure qu’il n’a jamais voulu jouer les caïds. Il voyait simplement le vestiaire comme une famille, avec une logique apprise très tôt.

"Je défendais mon équipe. Je n’étais pas un bully. Je n’étais pas le gars le plus dur. Mais si tu t’en prenais à quelqu’un… Quand j’étais petit, je me faisais défoncer si mon frère ou ma sœur se battaient et que je ne me battais pas avec eux. Donc pour moi, ces gars-là, c’était ma famille."

Kobe Bryant, le seul à avoir sorti le chéquier

C’est là que Barnes a sorti l’anecdote la plus savoureuse. Parmi toutes les stars qu’il estime avoir défendues, un seul joueur aurait réellement assumé derrière : Kobe Bryant.

"J’ai défendu toutes les stars de mes équipes, et le seul mec qui a payé mon amende quand je l’ai défendu, c’est Kobe. Tous les autres riches, vous savez qui vous êtes. Je vous aime toujours, hein. Mais je prenais 30 000, 40 000, 50 000 dollars d’amende, et ils me disaient : ‘Merci MB.’ Non, mec, va te faire voir, paie l’amende. Tu gagnes 30 millions de dollars. C’est un monde froid, frère", a conclu Barnes.

Le genre de souvenir qui colle assez bien à la légende de Kobe Bryant. Exigeant, impitoyable, parfois impossible à vivre au quotidien, mais visiblement pas du genre à laisser un coéquipier payer seul quand il estimait que celui-ci avait pris un risque pour lui.

Barnes et Bryant ont partagé le vestiaire des Lakers au début des années 2010. Et plusieurs années plus tard, ce petit geste financier semble toujours avoir une vraie valeur aux yeux de l’ancien ailier.