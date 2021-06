Maudites, les Bleues perdent une 5e finale de l’Euro consécutive

Quelle déception... L'équipe de France a perdu (63-54) la finale de l'Eurobasket 2021 contre la Serbie, dimanche, après avoir donné l'impression de pouvoir survoler la compétition. Pour la 5e fois de suite, les Bleues se sont inclinées dans le match le plus crucial du tournoi, en affichant un niveau très éloigné de celui des rencontres précédentes.

Il faut dire que le tableau avait été clément avec les joueuses de Valérie Garnier jusqu'ici (Bosnie en 1/4, Biélorussie en 1/2), au contraire de Serbes qui ont dû dominer l'Espagne et la Belgique pour en arriver là. Les filles de Marina Maljkovic ont joué leur partition à merveille, en étouffant complètement Sandrine Gruda (4 points sur 5 tirs) et en proposant un jeu placé, efficace et parfaitement calibré pour faire dérailler le train tricolore.

C'est surtout en attaque et dans l'utilisation de la gonfle que les Bleues ont perdu ce match. Les Françaises ont perdu 19 ballons (!) contre 9 pour les Serbes, emmenées par la MVP du tournoi, Sonja Vasic (12 points), l'Américaine Yvonne Anderson (18 points, 4 passes) et ont inscrit leur plus faible nombre de points depuis l'entame de la compétition.

Les 15 points de Valériane Vukosavljevic-Ayayi n'ont pas suffi, pas plus que les shoots du parking de Marine Johannès en fin de match. Les Bleues ont paru timorées, surprises par l'intensité de la rencontre et prisonnière d'une tradition de défaites dans ces finales de l'Euro. Elles auront l'occasion d'oublier cette déception à la fin du mois prochain, lorsqu'elles s'envoleront pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

La France aura fort à faire, puisqu'elle retrouvera dans son groupe l'invincible Team USA.

Boxscore

France # Joueurs sur le terrain Min Pts Tirs 2Pts 3Pts LF REB. OFF. REB. DÉF. REB Pd Fte BP In Ct +/- Év. 6 Alexia Chartereau 21:22 6 2/5 40% 2/2 100% 0/3 0% 2/2 100% 0 5 5 0 1 0 0 0 6 8 23 Marine Johannes 30:59 13 5/14 35.71% 2/6 33.33% 3/8 37.5% 0/0 0% 1 3 4 2 3 4 0 0 4 6 5 Endene Miyem 21:01 2 1/6 16.67% 1/6 16.67% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 4 0 1 2 0 1 -13 0 11 Valeriane Vukosavljevic 27:06 15 4/8 50% 1/4 25% 3/4 75% 4/4 100% 0 5 5 1 1 0 1 0 -10 18 15 Gabby Williams 20:36 5 2/5 40% 1/4 25% 1/1 100% 0/0 0% 1 2 3 5 1 1 1 0 -3 10 # Banc Min Pts Tirs 2Pts 3Pts LF REB. OFF. REB. DÉF. REB Pd Fte BP In Ct +/- Év. 8 Helena Ciak 10:38 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 4 5 0 2 1 0 1 5 7 39 Alix Duchet 13:31 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 -14 -1 0 Olivia Epoupa 04:38 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 7 Sandrine Gruda 26:59 5 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 1/2 50% 0 4 4 2 1 3 0 0 -16 4 10 Sarah Michel 23:10 6 2/8 25% 1/4 25% 1/4 25% 1/2 50% 1 1 2 2 2 5 1 0 1 -1 12 Iliana Rupert 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 Diandra Tchatchouang 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Équipe/Entraîneurs 2 4 6 0 3 Totaux 54 18/53 33.96% 10/32 31.25% 8/21 38.1% 10/12 83.33% 6 32 38 13 13 19 3 2 54