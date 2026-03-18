Maxime Raynaud cartonne face à Wembanyama

Le score n’a laissé aucun suspense, mais le duel franco-français de la nuit valait quand même le détour. Les San Antonio Spurs ont écrasé les Sacramento Kings (132-104) dans un match plié très tôt, avec 17 points d’avance après le premier quart-temps puis 31 à la pause. Victor Wembanyama n’a même pas eu besoin d’en faire trop ni trop longtemps : 18 points et 8 rebonds en 22 minutes, avant de regarder tranquillement la suite d’une rencontre déjà rangée au placard.

Et pourtant, malgré cette énorme claque collective reçue par Sacramento, il y a un nom qui ressort clairement côté Kings : Maxime Raynaud.

Le Français a tout simplement signé le meilleur match de sa jeune carrière NBA avec 32 points et 9 rebonds en 42 minutes. Même si le duel direct avec Wembanyama a vite perdu de son intensité à cause de l’écart, la performance de Raynaud mérite d’être isolée, saluée et même mise en avant. Parce qu’elle raconte quelque chose de très intéressant sur sa première saison dans la ligue.

Dans ce genre de contexte, il est facile de minimiser. Les Spurs ont largement dominé, le match a rapidement basculé, les rotations ont tourné, et l’opposition n’avait plus grand-chose d’un mano a mano permanent entre deux intérieurs français. Tout ça est vrai. Mais ça n’enlève rien à l’essentiel : Maxime Raynaud a fait le boulot, et il l’a fait très fort.

Ce type de prestation n’est jamais anodin pour un joueur dans sa situation. Raynaud n’est pas arrivé en NBA avec le statut d’un lottery pick. Il ne bénéficie pas d’un crédit infini ni d’une place garantie par son rang de draft. Il appartient à cette catégorie de joueurs qui doivent saisir les ouvertures quand elles se présentent, parfois sans deuxième chance immédiate derrière. Et c’est précisément ce qu’il fait depuis plusieurs mois.

Ce qui frappe, c’est que sa saison ne se résume pas à quelques miettes grappillées ici ou là. On ne parle pas d’un intérieur qui se contente de produire 5 points et 4 rebonds quand l’occasion se présente. On parle d’un joueur capable, quand on lui donne du temps et des possessions, de monter à 32 points et 9 rebonds contre une équipe de San Antonio qui, elle, ne plaisante pas avec la taille et la protection de cercle. Ce n’est pas la première fois qu’il flirte avec les gros cartons offensifs, et c’est précisément ce qui rend son cas intéressant.

Il y a chez lui quelque chose de très NBA dans la manière d’exister. De la mobilité, du toucher, de la confiance, et surtout cette capacité à ne pas s’excuser quand la fenêtre s’ouvre. Beaucoup de joueurs de bout de rotation survivent à peine à ce niveau. Raynaud, lui, montre qu’il peut produire. Et produire fort.

Forcément, le symbole est joli. Voir Maxime Raynaud sortir le meilleur match de sa carrière le soir d’un affrontement avec Victor Wembanyama, l’un de ses amis, donne un petit relief supplémentaire à l’histoire. Wemby a gagné le match, les Spurs ont roulé sur Sacramento, mais Raynaud a rappelé qu’il ne fallait pas seulement le regarder comme un Français de plus dans la ligue. Il est en train de bâtir, tranquillement mais sûrement, une vraie crédibilité de joueur NBA.

Dans une nuit globalement assez calme, son carton mérite donc mieux qu’une simple note de bas de page. Parce qu’au-delà des chiffres, il y a un signal : Maxime Raynaud est en train de prouver qu’il a sa place. Et ça, pour un joueur qui n’était pas forcément celui qu’on attendait le plus à ce niveau, c’est déjà une sacrée victoire.

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