Maya Moore, une carrière hors norme

Bientôt honorée par UConn, retour sur la carrière dingue de Maya Moore, légende du basket américain.

Maya Moore est une légende vivante du basket. À 36 ans, l'Américaine va bientôt voir son maillot retiré par l'université du Connecticut. Malgré une carrière écourtée, elle a laissé une trace indélébile dans le paysage de la balle orange.

Maya a grandi dans le Missouri et a très vite brillé dans le basket. Au lycée, elle cassait déjà tous les records, ce qui lui a permis d'être repérée par le grand Geno Auriemma.

Ses années universitaires

Avec UConn, l'aillière vit des années universitaires folles. Joueuse des Huskies de 2007 à 2011, elle y a remporté 54 trophées ou nominations individuelles, dont plusieurs fois le titre de meilleure joueuse de l'année, c'est colossal.

Durant ces quatres ans, elle à remporté deux championnats NCCA en 2009 et 2010 et à battu de nombreux records. Aujourd'hui encore, huit ans après avoir quitté le Connecticut, elle trône toujours en haut du classement pour : le plus de points marqués pour UConn (3036) ; le plus de points sur une saison (868) et le plus de points en un match (41). Des statistiques inégalables.

Maya Moore terminera sa carrière universitaire avec 19.7 points (52.5 % FG), 8.3 rebonds, 3.5 passes et 2 interceptions de moyenne. À la fin de sa dernière saison en 2011, elle se présentera à la draft, où elle sera sélectionnée à la première position par Minnesota.

Une carrière de prestige

Pendant ses sept saisons en WNBA, Moore restera fidèle à une seule franchise. Avec les Lynx, elle se taillera un palmarès individuel et collectif incroyable.

Rookie de l'année, elle devient championne WNBA dès sa première saison en 2011, puis trois fois de plus en 2013, 2015 et 2017. Au cours d'une saison historique en 2015, elle envoie un buzzer beater sur une jambe dans le Game 3 des finales face à Indiana. Un moment resté gravé dans la tête de nombreux fans de la WNBA.

Outre les trophées collectifs pendant sa carrière en WNBA, elle sera aussi nommée MVP des finales en 2013, nommée 6 fois aux All-Star Game, dont 3 fois élue MVP du All-Star, nommée MVP de la saison en 2014 et on en passe.

En seulement quelques années, Maya Moore a tout glané. Sur toute sa carrière en WNBA, elle finira avec 18.4 points (45.3 % FG), 5.9 rebonds, 3.3 passes et 1.7 interception de moyenne.

Carrière à l'étranger et Team USA

Partie à l'étranger lors des intersaisons, Maya Moore n'a pas chômé non plus en dehors des États-Unis. Arrivée à Valence en 2012, elle évoluera en Espagne, en Chine puis en Russie tout au long de sa carrière.

Avec ses clubs, elle remporta deux fois l'Euroligue en 2012 et 2017, un titre de championne d'Espagne et plusieurs titres de championne de Chine.

En parallèle de ses saisons en clubs, la numéro 23 est appelée à plusieurs reprises par la sélection américaine pour disputer plusieurs compétitions internationales. Convoquée en 2010 pour les championnats du monde en étant la seule universitaire, elle remportera la médaille d'or, avant d'être couronnée une nouvelle fois en 2014. Lors de ce mondial, elle sera nommée joueuse du tournoi.

Avec la Team USA, Maya, c’est aussi deux titres olympiques en 2012 à Londres et en 2016 à Rio.

Sa retraite et son activisme

Si l’annonce de sa retraite officielle intervient 2023, elle aura joué son dernier match en... 2018 à seulement 29 ans. En cause, son engagement aux côtés de l'ancien basketteur Jerry Stackhouse pour réformer la justice carcérale aux États-Unis. Après 2 ans de combat, elle est ainsi parvenue à faire annuler l'emprisonnement pour 50 ans d'un détenu afro-américain, condamné sans preuve. Ce dernier deviendra par ailleurs son mari quelques années plus tard.

Joueuse pionnière, engagée socialement, dominante sur les parquets, Maya Moore a réalisé une carrière mythique autant sur les terrains qu'en dehors.

Et bien que sa carrière fut courte, elle n'en est pas moins légendaire. Reconnu par les plus grands noms du basket comme Kobe Bryant, elle a été intronisée au Hall of Fame en 2025. Après avoir vu son numéro être retiré par le Lynx en 2024, elle va avoir l'occasion d'assister au retrait de son maillot à UConn la saison prochaine. Une grande marque de respect pour une joueuse encore plus grande.