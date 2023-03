Damian Lillard admet que la saison des Blazers est fichue

Damian Lillard est un compétiteur. Le fait de rester à Portland contre vents et marées, avec l'espoir d'être champion un jour avec les Blazers, en est la preuve. Mais même "Dame" a ses limites en matière d'optimisme. Après la nouvelle défaite de son équipe, dimanche à domicile, face aux Los Angeles Clippers, il a évoqué les ambitions de son équipe, 13e de la Conférence Ouest et décrochée de la course au play-in. Ne comptez pas sur Lillard pour se mettre en congé, mais il y avait pour la première fois une forme de résignation dans ses propos au sortir de la rencontre.

"J'aime jouer et je ne suis pas prêt à ne plus le faire. On voit bien que les autres équipes ont fait un écart. On est sur une série de défaites et on est pour ainsi dire sortis de la course à la 10e place. A moins qu'on se mette à gagner tous les matches, mais si on regarde les choses avec honnêteté... A l'heure actuelle, je ne suis en tout cas pas prêt à ne pas jouer. La saison dernière j'ai manqué quelque chose comme 52 matches. Mais à partir de quel moment est-ce que tu arrêtes de mettre de côté ta nature de compétiteur ? Il vient un moment où tu dois prendre ta décision par rapport à ça..."

Les Blazers ont trois victoires de retard sur la 10e place et restent sur 6 défaites de suite. Chauncey Billups n'est pas (encore) sur la sellette officiellement, mais cette saison est d'ores et déjà une immense déception pour Damian Lillard et les siens.

Aux Blazers, Chauncey Billups survivra-t-il à une deuxième saison sans playoffs ?