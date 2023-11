Les Grizzlies sont déjà éliminés de la NBA Cup

Les Memphis Grizzlies ont perdu les trois matches de NBA Cup qu'ils ont disputé jusqu'à présent et sont donc éliminés.

Marcus Smart avouait ne pas connaître les règles de la NBA Cup. Il n'en aura pas besoin. Son équipe est déjà éliminée. Pas besoin d'un doctorat pour comprendre qu'avec 3 défaites en autant de matches, les Memphis Grizzlies n'ont plus aucune chance de finir à l'une des deux premières places de son groupe. Elle ne sera pas non plus parmi les meilleurs troisièmes.

La franchise du Tennessee s'est inclinée contre les Portland Trail Blazers, le Utah Jazz et les Los Angeles Lakers. Il lui reste un match, pour l'honneur, contre les Phoenix Suns. Au-delà du tournoi, les Grizzlies ont perdu 9 des 11 premières rencontres cette saison. Un départ catastrophique pour une formation qui a joué les playoffs au cours des deux dernières saisons.

Memphis est éliminé de la NBA Cup alors que Toronto n'a pas encore joué un match...