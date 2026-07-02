Messi Yangala, un talent qui sort de l’ombre

On parle beaucoup de Nathan Soliman sur cette Coupe du monde U17, et c'est mérité, mais il y a un autre joueur dans son ombre qui est en train de s'imposer comme un véritable phénomène.

Messi Yangala montre à tout le monde de quoi il est capable. Homme fort de la sélection aux côtés de Soliman, il fait parler de lui petit à petit. Talent de la génération 2009, il est le leader des Tricolores au rebond et pointe au deuxième rang de la sélection dans trois autres catégories statistiques : l'évaluation, les points et les contres.

Depuis le début du Mondial, il tourne à 12 points (66,7 % FG), 6,5 rebonds, 1 passe, 0,8 interception, 1 contre et 17 d'évaluation en 22,2 minutes de temps de jeu en moyenne.

🇫🇷 Messi Yangala — Scouting Report (FIBA U17 World Cup Round of 16 vs China) 🧬 Player Profile Name: Messi Yangala

Born: 2009

Height: 6’8” (2.03m)

Position: Forward

National Team: 🇫🇷 France U17

Archetype: High-Motor Athletic Forward ⸻ 📊 Performance vs 🇨🇳 China (Round of 16)… pic.twitter.com/9olE9EQ9FD — Scouting lab (@scouting_lab) July 1, 2026

Un talent complet

L'ailier impressionne par ses performances et sa constance. Messi Yangala est un joueur athlétique et explosif, efficace des deux côtés du parquet. Mobile, technique, doté d'excellentes mains, il sait intervenir au bon moment pour récupérer le ballon ou finir près du cercle. Il joue avec une grande facilité.

Ailier complet de 2,03 m, il est dominant dans la raquette, autant sur le plan offensif que défensif. Sa taille et son agilité lui permettent d'être agressif au panier sans forcément forcer.

Du 45 au Mondial

Originaire du Centre-Val de Loire, Messi Yangala a fait ses armes au cœur de la ville d'Orléans. Passé par le centre de formation d'Orléans Loiret Basket jusqu'en U15, il est parti viser les sommets en rejoignant le Centre Fédéral à l'été 2024, pour apprendre et s'entourer des meilleurs joueurs de sa génération. Il s'impose aujourd'hui comme un titulaire et un leader indiscutable avec les U18 du Pôle France, mais aussi avec les Bleuets, sous les ordres de Tony Parker.

Cette saison en Nationale 1, il a terminé avec 9,9 points, 5,2 rebonds, 1,6 passe et 0,9 interception en 26 minutes de moyenne.

Messi Yangala n'a que 17 ans et sera encore à l'INSEP la saison prochaine, mais un bel avenir semble déjà lui tendre les bras dans le monde professionnel.

En attendant, son aventure en Coupe du monde sous le maillot tricolore se poursuit. Les Bleuets affronteront la Turquie vendredi à 19h45 pour une place en demi-finale.