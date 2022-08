Une autre statistique bluffante sur les Bulls de Michael Jordan

Les passionnés de basket et leurs acteurs s'écharperont toujours lors des débats autour de la meilleure équipe ou du meilleur joueur de l'Histoire. Les Chicago Bulls et Michael Jordan sont communément considérés comme les favoris dans les deux catégories. Il faut dire que la liste des accomplissements de Sa Majesté sous la tunique des taureaux est particulièrement impressionnante. Et ça va des titres, bien sûr, jusqu'aux petits détails, les stats anodines mais parlantes, qui illustrent la domination de la franchise de l'Illinois pendant quasiment toute une décennie.

Par exemple, les Bulls n'ont pas perdu 3 matches de suite avec MJ pendant presque huit ans. Enfin, pas tout à fait huit saisons complètes puisqu'il s'est éloigné des parquets entre 1994 et 1995 pour faire du baseball. Mais à partir de novembre 1990 jusqu'au dernier sacre en 1998, ils n'ont pas aligné trois revers de suite. C'est extrêmement fort dans une ligue comme la NBA où il y a 82 rencontres par saison. Le niveau de régularité des joueurs de Phil Jackson était impressionnant.

Alors ça ne suffira pas à faire pencher les débats qui opposent Michael Jordan à LeBron James ou d'autres grandes légendes du basket mais ça reste un élément chiffré de plus pour comprendre à quel point le numéro 23 dominait la ligue.