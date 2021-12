Devinez donc quel débat enflamme les forums, les émissions de TV et les podcasts depuis la fin des finales NBA 2020, remportées par les Los Angeles Lakers contre le Miami Heat ? Bien évidemment, toujours le même, celui au sujet du GOAT. Michael Jordan ou LeBron James ? Avec une comparaison toujours plus poussée de leurs accomplissements et de leur palmarès.

Puisque les performances en finales reviennent souvent sur le tapis, avec des partisans de LeBron James qui assurent que Jojo n'a pas joué de super teams à ce stade de la compétition et ceux de MJ qui mettent en avant le fait qu'il n'en a jamais perdu, nous avons voulu nous pencher plus en détails sur les différents adversaires des deux monuments. Avec, au bout, un classement. Un classement certes discutable - qui a donné lieu à des débats musclés en interne - mais qui nous semble tout de même assez honnête dans l'ensemble.

16. Miami Heat 2020

Bilan saison régulière : 44 victoires, 29 défaites

44 victoires, 29 défaites Finales NBA : Défaite 2-4 contre les Los Angeles Lakers

Défaite 2-4 contre les Los Angeles Lakers All-Star en 2020 : Jimmy Butler, Bam Adebayo

Jimmy Butler, Bam Adebayo Off Rating : 112,5 (15ème), Def Rating : 109,5 (11ème)

La surprise du chef. Rares sont ceux qui voyaient le Heat aller jusqu’en finales en sortant coup sur coup les Bucks et les Celtics. Mais le climat de la bulle a mis en avant une équipe soudé, un groupe formidable et combatif, uni derrière Jimmy Butler et Goran Dragic, des jeunes ambitieux comme Bam Adebayo, Duncan Robinson et Tyler Herro, le tout coaché par Erik Spoelstra. Une équipe que l’on a envie d’aimer.

Les blessures de Dragic et Adebayo ont empêché les Floridiens de défendre leurs chances à fond mais Miami a fait plus que bonne figure en finales. C’était de toute façon trop juste pour battre des Lakers pas forcément étincelants mais emmenés par deux des quatre meilleurs joueurs du monde.