« More than an athlete. » LeBron James ne se revendique pas seulement en tant que sportif et il a bien raison. Parce que son impact dépasse les quatre coins des parquets NBA qu’il domine chaque soir. Le King n’est pas qu’un simple athlète… mais il reste le meilleur d’entre eux. Du moins selon l’Associated Press. 35 journalistes de l’agence américaine l’ont élu « Athlète masculin de l’année. »

Une récompense qui met en avant ses performances sur les terrains, avec un quatrième titre de champion NBA décroché en octobre dernier. Son premier avec les Los Angeles Lakers. Il est aussi devenu le premier joueur de l’Histoire à être nommé MVP des finales avec trois franchises différentes.

Mais cet accomplissement a aussi une tournure politique. Sociale. LeBron James, en 2020, a beaucoup œuvré contre les inégalités, contre le racisme, contre l’exclusion. En prenant position, en s’exprimant sur des sujets majeurs aux Etats-Unis (et dans le monde) mais aussi en investissant et en sensibilisant les populations au vote. Plus que ça même, en leur donnant une plateforme pour le faire.

« Je sais toujours ce que je dois faire sur un terrain et je donne tout pour ce jeu. Mais je pense que je peux avoir un impact encore plus grand en dehors des parquets désormais. Il y a tellement de choses que je peux faire pour aider les gens, les cultiver, les inspirer, les rassembler », confie le natif d’Akron.

Ses engagements forts font de lui un athlète vraiment à part. Et donc le meilleur de l’année. C’est la quatrième fois qu’il est nommé par l’AP. Quatre… soit une de plus que Michael Jordan. Aucun autre joueur NBA n’a remporté le trophée plus d’une fois. C'est purement symbolique mais c'est toujours ça de pris.

Kobe, Jordan, LeBron ou King : les 12 meilleurs NBA Christmas Games all-time