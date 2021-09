Ah la jeunesse… Talentueuse, pleine de fougue et d’assurance, mais tellement imprudente. OJ Mayo avait beau être annoncé dès le lycée comme un "futur LeBron James" (au sens prodige prêt à dominer directement en NBA), il y a une chose qu'il aurait sans doute mieux valu qu'il s'abstienne de faire, c'était d'essayer de faire du trashtalk avec Michael Jordan à son propre camp !

C’est MJ en personne qui racontait l'anecdote à l'occasion de la sortie du jeu NBA 2K14 :

« Je jouais durant l’un de mes camps face à OJ Mayo, c’était l’un des meilleurs joueurs de high-school à l’époque et je ne l’avais encore jamais rencontré. Devant tout le monde, il commence à dire ‘‘Tu ne peux pas défendre sur moi, tu ne peux pas faire ci ou ça’’. Tous les autres gamins du camp sont là donc, de toute évidence, je ne peux pas gérer les choses comme j’ai envie de le faire.

Du coup, j’arrête la session et je dis aux petits d’aller au lit. On se remet à jouer et il recommence avec ses histoires de ‘‘Tu ne peux pas m’arrêter’’. Au bout du compte, je lui ai répondu ‘‘Tu es peut-être le meilleur joueur de lycée, mais moi je suis le meilleur joueur du monde’’. A partir de là, je lui ai donné une leçon et ça a été une leçon. Il n’a jamais gagné le moindre match. Je l’ai posté, je lui ai tout fait. »