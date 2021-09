Quand Michael Jordan « l’escroc » donnait une leçon à Van Gundy

Parmi ces fameuses fois où Michael Jordan "l'a pris personnellement", on oublie parfois l'épisode avec Jeff Van Gundy, l'ancien coach des New York Knicks. Dans les années 90, une rivalité s'est installée entre les Bulls et les Knicks, avec plusieurs affrontements en playoffs. Avant l'un d'entre eux, Van Gundy avait sorti une tirade qui n'était pas passée inaperçue et où il s'agaçait de l'aura de "MJ".

"Je pense qu'il est tellement fort depuis tellement longtemps qu'il y a quelque chose de mystique autour de lui. Tout le monde veut être aussi fort que lui et gagner autant d'argent que lui. Quand vous le regardez sourire aux adversaires, leur mettre une petite tape sur le cul, puis leur botter juste derrière, mais que les adversaires l'enlacent comme si c'était super, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il est comme un escroc".

Michael Jordan ayant évidemment lu la presse à l'époque, il s'est chargé de sanctionner ce qu'il a pris pour une injure. Lors du match suivant contre les Knicks, "His Airness" a inscrit 51 points, sans manquer de trashtalker un peu "JVG" au passage.

"Ca ne m'avait pas plu à l'époque et ça ne me plait toujours pas aujourd'hui. Patrick (Ewing) était un ami, mais je ne le poussais pas à jouer différemment contre moi. En disant ça, il attaque quelque part mes qualités de basketteur. Comme si pour gagner, je devais simplement faire semblant d'apprécier les autres joueurs. Je les apprécie pour de vrai ! Charles Oakley essayait de me décapiter à chaque fois qu'on s'affrontait, mais on allait manger ensemble après. Il ne m'aurait pas joué de manière différente si on n'avait pas été manger après le match. Je trouve ça très offensant".

