Donald Gorske est entré dans le Guinness des records avec l'éthique de travail et l'excellence de Michael Jordan. Sauf que c'est dans un domaine un peu particulier...

L'actualité NBA étant un peu légère ces derniers temps, cela permet de s'intéresser à des champions d'un autre genre. Donald Gorske est le Michael Jordan du Big Mac et il est récemment entré dans le Guinness des records en mangeant plus de spécimen du célèbre sandwich que "MJ" n'a marqué de points dans sa carrière en NBA.

Gorske, mis à l'honneur par la chaîne Youtube du Guinness durant l'été, a ingurgité 32 340 Big Mac, là où His Airness s'est arrêté à 32 292 points sur les parquets. Gorske, qui n'a pas l'air en si mauvaise santé que ça (en apparence en tout cas...), mange des Big Macs deux fois par jour depuis 1972. Il n'a manqué que 8 "matches" dans sa carrière longue de 50 ans et fait de l'exercice quotidiennement pour rester dans une forme physique acceptable et être en mesure de faire grandir ses stats.

On espère que McDonald's lui dédiera un sandwich ou lui a offert un contrat d'ambassadeur pour récompenser cette fidélité à une seule et même franchise tout au long de sa "carrière". A leur place, on ferait tout pour qu'il ne fasse pas comme Michael Jordan en fin de parcours en signant pour une équipe moins prestigieuse...

Sous la vidéo Youtube du sujet sur Gorske, se trouve se commentaire fabuleux : "La seule différence entre lui et l'Américain moyen, c'est qu'il tient les comptes".