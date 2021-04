Quand Michael Porter Jr se comparait lui-même à T-Mac, KD et Giannis

Avant d’arriver en NBA, Michael Porter Jr avait déjà une très haute estime de lui-même et de ses capacités dans la plus grande ligue du monde.

Michael Porter Jr était considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération à sa sortie du lycée. Et sans ses blessures à la fac, il aurait probablement été drafté dans les trois premières positions le soir de la draft 2018. Sûr de sa force et de son talent, le jeune homme n’hésitait pas à se comparer aux plus grands avant de mettre les pieds en NBA.

« Je pense qu’aujourd’hui, je suis un mix de Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant. Je vais un peu plus au cercle que KD et je suis un peu plus physique que lui. Mais je pense aussi que je shoote plus souvent que Giannis. Donc c’est à eux que j’aime bien me comparer. Puis il y a aussi Tracy McGrady. Ce sont trois joueurs extraordinaires donc c’est bien d’être cité dans la même phrase qu’eux », notait l’ailier sans avoir joué le moindre match en pro.

Comparer ne veut pas dire mettre sur un pied d’égalité. Quand un prospect est rapproché à une star NBA, c’est pour illustrer le fait que leurs profils ont des similitudes. Sans les mettre au même niveau pour autant. Michael Porter Jr ne se pensait sans doute pas aussi fort que Durant ou Antetokounmpo… surtout que certains de ces joueurs étaient aussi évoqués par les journalistes. Mais on sent tout de même une très forte estime de soi. Ce n’est pas nécessairement un tort. C’est juste cocasse. Maintenant, à lui de prouver qu’il a les moyens pour devenir une superstar dans cette ligue.

