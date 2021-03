Michael Porter Jr : un mois de folie, une comparaison étourdissante, un avenir radieux

Débarrassé de ses problèmes physiques après une première saison blanche, Michael Porter Jr a déjà séduit son monde l'an dernier. Un temps limité dans son temps de jeu, le jeune talent a confirmé son potentiel dans la bulle à Disney.

Auteur de grosses performances, le gamin de 22 ans avait démontré qu'il pouvait avoir un impact dans une équipe prétendante au titre NBA. Malgré quelques déclarations maladroites et une attitude parfois nonchalante, le natif de Columbia suscitait donc de grandes attentes à Denver pour cet exercice 2020-2021.

Avec un rôle plus important dans la rotation de Michael Malone, MPJ a réussi à trouver sa place chez les Nuggets. Lieutenant de Nikola Jokic, il se montre de plus en plus performant. A l'image de son mois de mars de grande qualité.

Michael Porter Jr sur les traces de Kevin Durant ?

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération avant ses problèmes physiques, l'ailier se montre tout simplement à la hauteur des attentes depuis plusieurs semaines. Sur ce mois, il tourne ainsi à 20,2 points, 9,1 rebonds et 1,1 passe décisive de moyenne.

De bonnes statistiques. Surtout quand on regarde ses pourcentages aux tirs : 59,3%, dont un excellent 53,2% à longue distance. Et attention, il ne prend pas 3 ou 4 tirs par match. On parle d'un joueur qui prend plus de 11 tirs par rencontre, dont quasiment la moitié derrière l'arc. Fort.

En mars, Michael Porter Jr tourne à 59,3%, dont 53,2% à trois-points !

Dans son jeu, il affiche une vraie facilité à marquer. Souvent comparé à Kevin Durant pour cet aspect de son jeu, il soulage effectivement régulièrement Jokic et Jamal Murray grâce à sa capacité à se créer ses propres actions. La preuve la nuit dernière avec sa pointe à 27 points contre les Philadelphia Sixers (104-95), avec notamment 14 unités dès le premier quart-temps.

"A tous les matches, je fais mon maximum pour simplement tout donner. Je ne m'inquiète pas du prochain match, ou du précédent. Tous les matches sont uniques, donc je préfère me concentrer sur le présent. J'ai de superbes coéquipiers. Quand je joue dur, ils réussissent toujours à me trouver. Et je pense que nous commençons juste à nous découvrir, ce qui est vraiment cool", a apprécié Michael Porter Jr face à la presse.

Avec sa récente montée en puissance, Michael Porter Jr se trouve clairement sur un nuage. Et pour les Nuggets, il s'agit tout simplement d'une aubaine...

The man just makes it look 𝙩𝙤𝙤 𝙚𝙖𝙨𝙮. 27 PTS | 12 REB | 68.8% FG#MileHighBasketball pic.twitter.com/7OAysX6dwr — Denver Nuggets (@nuggets) March 31, 2021

Les Denver Nuggets mettent en garde les autres franchises sur Michael Porter Jr

La clé d'un run des Nuggets en Playoffs ?

Avec le récent renfort d'Aaron Gordon, Denver nourrit bien évidemment de grandes ambitions cette saison. Actuellement 5ème de la Conférence Ouest, la franchise du Colorado se trouve clairement sur le bon chemin, avec 7 victoires sur les 10 dernières rencontres.

Outre un Jokic en mode MVP, Murray, parfois irrégulier ces derniers mois, semble trouvé son rythme. Gordon va forcément apporter, notamment grâce à son profil différent. Et Porter Jr s'impose donc comme une troisième option d'une grande fiabilité.

Avec ses qualités et sa marge de progression, MPJ incarne clairement le futur de cette équipe. Mais pour le présent, il représente aussi une vraie clé. Car en conservant son adresse et son rendement de mars, il change totalement le visage de cette équipe.

L'ailier sanctionne les défenses adverses, souvent trop permissives avec lui à cause du duo Jokic - Murray. Et en NBA, avoir une 3ème option d'une telle qualité (surtout quand tu peux déjà compter sur un Jokic à ce niveau) peut faire la différence. Notamment dans une série de Playoffs.

"Nous avons tellement d'armes différentes. Franchement, c'est juste cool de jouer comme ça", a ainsi savouré l'ancien des Tigers du Missouri.

Si son corps ne le lâche plus, Michael Porter Jr s'impose très clairement comme l'un des joueurs qui risquent de marquer la NBA dans les années à venir.

Nikola Jokic et Michael Porter Jr, le duo qui fait rêver les Nuggets