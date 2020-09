Michael Porter Jr a parlé… et a assumé de la meilleure des manières

Michael Porter Jr dispose, sans le moindre doute, d'un énorme potentiel. Après des débuts retardés en NBA par ses problèmes physiques, le jeune homme a affiché un gros talent sous les couleurs des Denver Nuggets cette saison. Cependant, il a tout de même eu la tendance à balancer quelques maladresses lors de ses interventions médiatiques. Encore cette semaine, il a déclenché une vraie polémique après le revers de son équipe face aux Los Angeles Clippers (85-96) lors du Game 4. En effet, le gamin de 22 ans, frustré par la répartition de la gonfle, a poussé un coup de gueule face à la presse. Pour un rookie, critiquer de cette manière les coaches, c'est tout de même osé. Damian Lillard ou encore Channing Frye l'ont notamment rappelé à l'ordre.

Et forcément, après un tel comportement, Porter Jr se retrouvait attendu au tournant pour le Game 5. Et pendant très longtemps, il a traversé cette partie comme un fantôme. Totalement absent des débats sur le plan offensif (deux échecs aux tirs), il se contentait de prendre quelques rebonds. Mais dans le money-time, le natif du Missouri a finalement été déterminant. Et dans cette victoire des Nuggets (111-105), il a même eu un rôle décisif.

Michael Porter Jr clutch !

En effet, après un déficit (de 16 points) remonté dans le sillage de Paul Millsap, les Nuggets ont pris le contrôle du match dans le 4ème quart-temps. Mais à 102-94, Denver a commencé à paniquer... En face, les Clippers ont augmenté l'intensité et ont recollé à 102-100 grâce à Kawhi Leonard. Avec encore 80 secondes à disputer, les hommes de Michael Malone se trouvaient dans l'obligation de marquer pour se donner de l'air. Gênés par la défense agressive des Californiens, Jamal Murray et Nikola Jokic n'ont pas réussi à se mettre dans une bonne position sur cette possession. Plutôt que de forcer, l'homme en mouvement a été servi : Porter Jr. Profitant du laxisme de Lou Williams, l'ailier a décoché son troisième tir de la soirée pour marquer ses trois premiers points.

"Mon attaque n'était pas très bonne ce soir, mais personnellement, je n'ai pas envie d'être seulement un joueur offensif. Je veux devenir un joueur all-around. Comme je l'ai déjà dit, j'ai reçu des critiques pour ma défense, et je veux vraiment m'améliorer à ce niveau. Concernant mon tir, tout le monde sait qu'il ne s'agit pas vraiment de la meilleure sélection. Mais on m'a poussé à le prendre, donc je l'ai fait. Comme une intervention de Dieu. Ce tir a été décisif, mais je suis simplement heureux d'avoir aidé mon équipe, sur les dernières minutes, pour obtenir ce succès", a savouré Michael Porter Jr.

Michael Porter Jr, la jeunesse des Nuggets qui régale

Car sur cette fin de match, il n'a pas seulement marqué ce tir à longue distance. Dans la foulée, Porter Jr a réalisé un contre sur Ivica Zubac avant de prendre un rebond déterminant. Ensuite, il a été solide en marquant 4 lancers-francs. Ainsi, l'ancien des Tigers a inscrit 7 des 9 derniers points des Nuggets dans un Game 5 crucial.

"Ce que tu aimes forcément chez Michael, peu importe que ce soit lié à sa jeune inexpérience ou son manque de conscience par rapport à la situation, il a cette confiance suprême. Ce mec travaille sans cesse. Il est toujours à la salle. Et pour tous les tirs réussis en match, il en a effectué des centaines et des centaines à l'entraînement. Donc il a une grande confiance en lui-même, nous avons confiance en lui et peut-être qu'on n'a pas réussi à le trouver avant, il n'a pas réussi ses tirs avant, mais quand il prend sa chance, je crois toujours qu'il va réussir", a assuré Mike Malone.

Sa réponse à la polémique

Autant le dire tout de suite, Porter Jr a donc marqué des points avec cette performance dans le money-time. Une prestation impressionnante étant donné le contexte. A seulement 22 ans, il subissait de grosses pressions après sa récente sortie. Il n'avait pas franchement le droit à l'erreur. Dans l'hypothèse d'une élimination des Nuggets avec 0 point au compteur, il n'aurait pas été épargné par les critiques. Mais en 80 secondes, il a tout changé et a offert la victoire à son équipe. La meilleure des réponses après des derniers jours agités. Il a ainsi assumé. Sur le parquet, mais aussi en dehors. Car encore une fois devant les médias après cette partie, il a maintenu ses propos.

"J'ai essayé de bloquer tout ça. Mes propos, je les maintiens. Et je ne voulais pas que ce soit vu comme irrespectueux. Mes coaches et mes coéquipiers, ils le savent. Nous avons parlé au sein de l'équipe. Avant ce match, nous étions tous sur la même longueur d'onde. Mais Dame et les gars qui ont parlé, j'ai un énorme respect pour eux, surtout quand je vois des superstars de la NBA qui parlent à un jeune mec comme moi. J'ai envie d'écouter. Je n'ai pas envie d'avoir un ego et de toujours penser que j'ai raison. Donc j'ai regardé ce qu'ils ont dit, j'ai écouté. Tout le monde peut avoir son avis, mais avant ce match, j'ai vraiment fait l'effort pour tout bloquer", a commenté Porter Jr.

Comme sur les parquets, le talent des Nuggets ne se débine pas. Malgré une énorme polémique et de très nombreuses critiques, il a semblé imperturbable. C'est tout de même très fort. Presque à la hauteur de son immense potentiel... En tout cas, son coach a rapidement désamorcé cette affaire en expliquant qu'il préférait régler ce type de situation en interne. De son côté, Michael Porter Jr n'a aucun problème pour tout montrer. Et quand il s'agit de son talent, c'est un régal !