Le gros coup de gueule de Michael Porter Jr… contre ses propres coaches

Michael Porter Jr est la révélation de la bulle du côté des Denver Nuggets. Encore rookie après une saison blanche l’an dernier, le jeune ailier a multiplié les cartons offensifs – notamment en l’absence de Jamal Murray lors des matches de classement. Mais il est logiquement rentré dans le rang au retour du meneur canadien. Surtout qu’il n’a encore aucune expérience des playoffs. Malgré ça, il se débrouille plutôt bien. Il s’est affirmé comme la troisième lame de cette équipe en attaque.

Michael Porter Jr, la jeunesse des Nuggets qui régale

Il tente des choses. Le gamin n’a peur de rien. Pas même de réclamer plus de responsabilités. Et c’est bien. Le seul problème, c’est qu’il ne l’a peut-être pas fait de la meilleure des manières. Plutôt que de garder ça en interne, MPJ a craqué en conférence de presse – en restant correct dans les mots – pour balancer sa frustration à la presse.

« Je n’ai pas touché la balle ce soir », lâche l’intéressé, auteur de 15 points à 5 sur 6 aux tirs. « Tout dépend des systèmes et de ce que veulent les coaches, à qui ils veulent donner la balle. On n’arrête pas de servir Nikola Jokic et Jamal Murray et ce sont deux très bons joueurs. Mais je pense que nous avons besoin d’impliquer plus de monde pour battre les Clippers.

Vu que je joue beaucoup de minutes, je pense que je peux m’exprimer à ce sujet. Je vais probablement parler aux coaches. »

Ce sont surtout les coaches qui risquent de lui parler pour lui rappeler que certaines choses, certains sentiments de frustration doivent rester dans le vestiaire. Pas sûr non plus que ses coéquipiers apprécient ce petit numéro. Channing Frye et Damian Lillard ont en tout cas fait comprendre qu’ils n’aimaient pas ce genre de réaction.

Après, Michael Porter Jr a peut-être en partie raison. Les Nuggets ont besoin de créer plus de danger dans la défense des Clippers. Et il est plutôt bon depuis deux matches. C’est l’une des solutions. Mais ce n’est clairement pas comme ça qu’il fallait se mettre en avant…