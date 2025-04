Top 3 des joueurs et des équipes qui ont été les plus kiffantes à voir jouer cette saison

Cette saison régulière a été historique et a été l'une des plus belles saisons que j'ai pu voir personnellement. Donc j'ai une question : Quels joueurs et quelles équipes vous ont fait le plus kiffer cette saison en NBA ? En tout cas, on sait tous que Bradley Beal et les Suns ne seront pas dedans ;)

Je me lance :

Top 3 des joueurs les plus kiffants :

1. Nikola Jokic (énorme et fantastique à voir jouer)

2. SGA (il est trop fort)

3. Luka Doncic (le retour à Dallas, 45 pions, quel régal)

Bonus : Bronny James (non)

Top 3 des équipes les plus kiffantes :

1. Lakers (je suis fan des Lakers et Luka Doncic est un Laker, donc que demander de plus ?)

2. Thunder (j'adore cette équipe)

3. Warriors (depuis le trade, j'adore voir jouer cette équipe)

Bonus : Dallas Mavericks (non)