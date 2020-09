Les résultats de la nuit en NBA

Toronto Raptors - Boston Celtics : 125-122, après deux prolongations (3-3)

Los Angeles Clippers - Denver Nuggets : 96-85 (3-1)

- Ces Raptors sont increvables ! On a sans doute assisté, en attendant mieux par la suite, au match le plus intense et accroché de cette saison 2020 si spéciale. Ce game 6 a constamment semblé sonner le glas des champions NBA en titre, obligés de courir après le score dans le 4e quart-temps, puis dans la première prolongation et même dans la seconde...

Dans cette partie irrespirable, OG Anunoby (qui a défendu tout ce qui bougeait, particulièrement Kemba Walker), Norman Powell (clutch pour résister à Marcus Smart et finir acrobatiquement) et Kyle Lowry (qui a joué 53 minutes et plié l'affaire sur un jump shot dans la 2e prolong') ont tour à tour refusé de voir s'envoler le rêve fou d'un back to back sans Kawhi Leonard. Ce match était aussi épuisant à regarder qu'admirable en termes de débauche d'énergie et de dévotion physique.

- Marcus Smart, qui a fini en triple-double (23 points, 11 rebonds et 10 passes), a eu l'occasion de prolonger le "plaisir" une troisième fois, mais son tir à 3 points n'a pas fait mouche. Le tir de sniper qui le visait sur ce duel avec Marc Gasol, en revanche, a visiblement touché sa cible...

Perdre un match important après deux prolongations, c'était un peu trop cruel pour Marcus Smart, qui n'allait quand même pas quitté le terrain sans essayer d'aller pourrir un peu ses adversaires.

- Brad Stevens est du genre à faire confiance à ses titulaires. Ils ont tous joué sans sortir une seule seconde pendant les 22 dernières minutes de la rencontre, prolongations incluses.

- Finalement, il est assez logique que cette partie d'échecs (bon, des échecs très, très physiques, en mode chess boxing) s'achève sur un game 7. On souhaite bien du courage aux deux équipes pour la récupération de moins de 48 heures...

- L'autre match de la nuit a été nettement moins disputé. Les Clippers sont en contrôle total de la série et on commence à sentir que les Nuggets ont laissé trop de force dans l'affrontement précédent, en même temps qu'ils n'ont pas assez d'arguments pour sortir la machine californienne de son confort.

Il n'y a que 9 points d'écart au final, mais l'emprise des hommes de Doc Rivers, sans donner l'impression d'être à fond, a constamment donné l'impression que l'écart était immense cette nuit. Pourtant, Denver, au courage, a gommé 18 points de retard pour égaliser dans le troisième quart-temps, mais LA a comme appuyé sur un bouton pour enclencher la seconde et se lancer dans un run mortel (21-5).

- Kawhi Leonard n'a jamais enregistré de triple-double en playoffs dans sa carrière. Et ce n'est pas le genre de la maison de tout faire pour y parvenir. "The Klaw" n'est passé qu'à une passe décisive de la bagatelle cette nuit : 30 points, 11 rebonds et 9 passes. Leonard a préféré impacter aussi d'autres secteurs plutôt que de tenter à tout prix de voir la vie en 3D. La star des Clippers a réussi quatre interceptions et deux contres pour déprimer les Nuggets.

- Pas de contre avec le majeur ce coup-ci pour Kawhi Leonard. Juste du classique, dans son style désespérant pour l'adversaire et efficace pour son équipe. Pas besoin de jouer au volley-ball, juste de poser ses griffes sur la balle et de repartir derrière.

- C'est aussi défensivement que les Clippers ont décroché ce nouveau succès. Denver a shooté à 39% et Paul George, notamment, a contribué à faire passer une soirée compliquée à Jamal Murray (6/15). Le Canadien n'a pas encore retrouvé la magie qui l'habitait lors du tour précédent contre Utah.

- Il y a toujours de la tension entre Nikola Jokic et Pat Beverley, mais pour l'instant pas d'escalade. Sur ce coup-là, ça n'est quand même pas passé loin...