Les résultats de la nuit en NBA

Los Angeles Clippers 105-111 Denver Nuggets (3-2)

Toronto Raptors 87-92 Boston Celtics (3-4)

- La finale de la Conférence Est opposera donc le Miami Heat aux Boston Celtics ! Au terme d'un Game 7 accroché, les hommes de Brad Stevens ont dominé les Toronto Raptors (92-87). Sur cette rencontre décisive, la franchise du Massachusetts a pu compter sur un Jayson Tatum exemplaire. Malgré une certaine maladresse (9/23 aux tirs), le jeune talent a porté son équipe en compilant 29 points, 12 rebonds et 7 passes décisives. Bien épaulé par Jaylen Brown (21 points), Marcus Smart (16 points) et Kemba Walker (14 points), Tatum a profité du jeu brouillon des Canadiens pour prendre les choses en mains. Devant au début du 4ème quart-temps, Boston a fait la course en tête après un run 7-0 pour lancer les 12 dernières minutes. Et ensuite, Jayson Tatum et ses coéquipiers ont résisté pour arracher ce succès.

Jayson Tatum et Jaylen Brown, quand le futur devient le présent

- Mais bien évidemment, les Raptors n'ont rien lâché. Et dans ce money-time, les champions NBA en titre ont même été à deux doigts d'égaliser. A 89-87 avec encore une minute à jouer, Norman Powell a eu cette opportunité. Mais Marcus Smart a été déterminant ! Avec sa combativité habituelle, le joueur des Celtics a sorti un contre décisif. Une action défensive qui a eu un impact direct sur le résultat de cette rencontre !

BLOCK BY SMART 😤 pic.twitter.com/pmWwa7Gkew — Bleacher Report (@BleacherReport) September 12, 2020

- Les champions NBA ne titre sont donc éliminés. Et même si cette série a été particulièrement disputée, ce Game 7 risque de laisser des regrets aux Canadiens. Sur le plan individuel, Fred VanVleet (20 points) et Kyle Lowry (16 points) ont assumé, mais ont affiché une grosse maladresse (13/35 aux tirs ensemble). Les deux hommes ont tout donné et beaucoup joué sur les 7 matches de cette confrontation... Par contre, Pascal Siakam (13 points, 11 rebonds) a encore déçu. En difficulté sur ces Playoffs, le Camerounais a tout de même conservé la confiance de Toronto. Attendu comme le patron depuis le départ de Kawhi Leonard l'été dernier, l'intérieur a éprouvé de grosses difficultés à justifier ce statut sur cette campagne. Après une belle bataille, les Raptors quittent la bulle la tête haute.

- Dans l'autre rencontre de la nuit, les Denver Nuggets ont prolongé le plaisir ! Pourtant très mal embarquée dans ce Game 5, la franchise du Colorado a battu les Los Angeles Clippers (111-105). Avec le recul, on a encore du mal à comprendre comment les Californiens ont pu laisser filer ce match. Avec 16 points d'avance au cours du 3ème quart-temps, les troupes de Doc Rivers avaient quasiment validé leur qualification pour la finale à l'Ouest. Mais les Nuggets n'ont rien lâché ! Relancé par un Paul Millsap déchaîné (14 de ses 17 points dans ce 3ème quart-temps), Denver a réussi à recoller au score. Sans être très adroits (18/42 aux tirs ensemble), Jamal Murray (26 points, 8 rebonds, 7 passes décisives) et Nikola Jokic (22 points, 14 rebonds) ont réalisé un gros chantier pour obtenir ce succès.

- Pour sceller la victoire des Nuggets, Michael Porter Jr a été déterminant ! Après sa sortie très maladroite concernant la répartition de la gonfle à Denver, le jeune talent a longtemps traversé ce match comme un fantôme... Mais dans le money-time, il a été particulièrement précieux ! Alors que son équipe subissait la remontée des Clippers et semblait incapable de trouver le chemin vers le panier, il a planté un tir primé (ses premiers points de la soirée) pour creuser l'écart (+5) à moins de 71 secondes du terme. Ensuite, il a enchaîné avec un contre décisif sur Ivica Zubac avant de prendre un rebond déterminant. Avec ensuite 4 points sur la ligne des lancers-francs, il a été solide pour terminer le boulot. Michael Porter Jr a parlé, Michael Porter Jr a assumé.

MICHAEL PORTER JR. IS CLUTCH 😳 pic.twitter.com/bGsoIEOFeH — Bleacher Report (@BleacherReport) September 12, 2020

- Du côté des Clippers, il peut y avoir de la frustration par rapport à cette défaite. Avec ce Game 5 longtemps maîtrisé, la qualification (historique) pour la Finale à l'Ouest semblait quasiment assurée. Puis la catastrophe. Kawhi Leonard (36 points) avait pourtant fait le boulot, Paul George (26 points) aussi. Mais les autres joueurs californiens n'ont pas forcément répondu présents dans les moments importants. Ils ont subi le show Paul Millsap et n'ont plus trouvé les solutions. On pense notamment à un Lou Williams (4 points à 2/10 aux tirs) dans le mauvais rythme en sortie de banc. Les Clippers vont devoir réagir pour s'éviter un Game 7 tendu...