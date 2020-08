Nikola Jokic et Michael Porter Jr, le duo qui fait rêver les Nuggets

Jusqu’où iront les Denver Nuggets de Nikola Jokic et Michael Porter Jr ? Dans l’immédiat, vers une deuxième victoire de suite. La franchise du Colorado est venue à bout des San Antonio Spurs cette nuit (132-126). Son deuxième succès de suite, donc, après sa défaite contre le Miami Heat lors de la première rencontre disputée dans la bulle. L’équipe s’est bien rattrapée ensuite. Avec toujours le même tandem en guise de moteurs.

▪️ 37 PTS (12-16 FGM), 12 REB

▪️ 30 PTS (5 3PM), 15 REB@MPJr has been locked in, recording career-highs in points, threes, and rebounds over his last two games for the @nuggets! #MileHighBasketball pic.twitter.com/Jtn8S5NGi0 — NBA (@NBA) August 6, 2020

Déjà auteur de 37 points – son record personnel – au match précédent, MPJ a confirmé avec 30 pions et 15 rebonds cette nuit. Le jeune homme continue de briller et d’hausser son niveau de jeu. Avec des performances historiques à la clé.

Michael Porter Jr, la jeunesse des Nuggets qui régale

Il est actuellement le rookie le plus prolifique à Disney. Une belle revanche pour celui qui n’avait même été convié au Rising Stars Challenge en février dernier. Il faut dire qu’il n’est plus du tout le même joueur. Le quatorzième choix de la draft 2018 a beaucoup bossé ces derniers mois et le voilà actuellement en pleine forme. Mais plutôt que de mettre en avant ses paniers, Michael Porter Jr a souhaité donner du mérite à son coéquipier Nikola Jokic.

« Si vous me connaissez, vous savez que je suis réputé pour être un scoreur. Les Nuggets savaient que c’était l’un de mes principaux atouts. Jouer avec une superstar qui préfère passer la balle plutôt que shooter nous est vraiment bénéfique à tous les deux. »

Une dédicace au caractère très altruiste du pivot serbe sur le terrain. 25 points et surtout 11 passes pour l’intérieur All-Star. Il a encore régalé ses partenaires, dont Porter. Il n’hésite pas à alimenter en ballons celui qui a actuellement la main brûlante.

« On sait qu’il va mettre ses tirs », confie Jokic. « C’est une grande cible (2,08 mètres). Ça m’aide beaucoup. »

Michael Porter Jr et Nikola Jokic, le duo qui peut Denver très haut

Les deux joueurs se trouvent de mieux en mieux sur le parquet. Les talents de passeur du « Joker », comparé à Larry Bird par Gregg Popovich, font le reste. Chacune de leurs actions communes nourrissent un peu plus les ambitions à Denver.

« Jokic rend tous les autres meilleurs, peu importe qui est sur le terrain », salue Mike Malone. « Et Michael Porter est un joueur clé de notre présent et de notre futur. Le plus tôt ces deux là créent une alchimie, le mieux ce sera pour nous. Pas seulement pour maintenant mais aussi pour l’avenir. Ce sont les deux piliers de notre franchise. »

Jusqu’où iront les Nuggets de Nikola Jokic et Michael Porter Jr ? C’est une question intrigante à l’approche des playoffs que Denver aborderont probablement en troisième position à l’Ouest. L’équipe n’a peut-être pas encore les moyens de vraiment se hisser jusqu’en finales. Mais elle en a éventuellement le potentiel au fil du développement de ses deux pièces maîtresses. Car au final, le plus intéressant est de se demander jusqu’où elle ira non pas cette année… mais dans quatre ou cinq ans, avec un duo terrifiant à sa tête.