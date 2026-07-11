Michael Porter Jr lui aussi bientôt tradé ?

L’une des principales conclusions de ce début de Free Agency repose sur le fait que le deuxième apron et ses terribles conséquences poussent les franchises à transférer des joueurs dès que ces derniers sont éligibles à une extension. En effet, si les deux parties ne sont pas d’accord, ou si une équipe craint de payer trop cher, elle ne prend plus le risque et préfère se séparer d’un membre parfois majeur de la rotation. La même logique pourrait s’appliquer prochainement à Michael Porter Jr.

L’ailier, qui a délivré la meilleure saison de sa carrière avec les Brooklyn Nets l’an dernier, est susceptible de signer une prolongation puisque son contrat arrive à expiration dans un an. Mais l’organisation ne serait pas forcément emballée à l’idée de lui donner un très gros salaire, et ce malgré les performances de l’ancien champion NBA et l’énorme espace sous le Cap dont disposent les New Yorkais. Selon un insider local, les Nets vont soit étendre son bail, soit le transférer.

Michael Porter Jr, qui tournait à 24 points et 36% de réussite à trois-points en 2025-20262, sera forcément convoité… mais seulement par les équipes qui auront vraiment envie de lui donner un autre gros contrat dans la foulée. Il va percevoir 40 millions de dollars cette saison.