Michael Porter Jr, un avenir bientôt sécurisé aux Nuggets

Les Denver Nuggets ont fait une très belle opération en sélectionnant Michael Porter Jr avec le quatorzième choix de la draft 2018. Le talent du jeune homme devait pourtant lui ouvrir les portes du top-cinq mais des blessures en cascade ont refroidi de nombreuses franchises. Pas celle du Colorado, probablement contente de son choix.

Parce que le joueur de 23 ans, auteur d’une saison blanche pour commencer, s’est affirmé comme un ailier très prolifique depuis. Il tournait par exemple à plus de 19 points et 7 rebonds de moyenne l’an dernier. Deuxième option offensive derrière Nikola Jokic – en l’absence de Jamal Murray – il est devenu incontournable à Denver.

Et les athlètes les plus importants sont aussi souvent les mieux payés. Ça tombe bien, Michael Porter Jr ne devrait pas tarder à toucher le gros lot. Il a lui-même confié que son agent négociait actuellement avec la direction des Nuggets. Sauf surprise, il restera donc plusieurs années supplémentaires au sein de l’organisation. Avec un salaire au maximum ou proche du maximum a priori.

« J’ai dit à mon agent que je n’étais pas pressé. Je bosse. Ça ne me stresse pas. Je vais juste à la salle et il me préviendra dès que ce sera fait », confie l’intéressé.