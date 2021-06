Michael Porter Jr promis à un jackpot dès cet été ?

Quel avenir pour Michael Porter Jr ? Avec l'élimination face aux Phoenix Suns (0-4) lors des demi-finales de la Conférence Ouest, les Denver Nuggets peuvent se projeter sur la saison prochaine. Avec l'absence de Jamal Murray, blessé, cet échec ne représente pas forcément un énorme coup d'arrêt pour la franchise du Colorado.

Les dirigeants des Nuggets ne devraient donc pas réaliser de grands changements autour de Nikola Jokic. Et très clairement, MPJ figure dans les plans de la direction de Denver pour les prochaines années.

Ainsi, le président de l'équipe, Tim Connelly, a affiché son envie de verrouiller, le plus rapidement possible, l'avenir de Porter Jr. Dès cet été, le #14 pick de la Draft NBA 2018 sera éligible à une prolongation. Et sans surprise, les Nuggets ont donc l'intention de lui proposer une belle offre.

Avec son potentiel, le jeune talent de 22 ans devrait pouvoir prétendre à un joli jackpot. Et même si son corps a parfois représenté une source d'inquiétude, Denver a été rassuré sur les dernières années.

De plus, pour rester compétitifs, les Nuggets doivent parvenir à retenir leurs meilleurs joueurs. Et très clairement, Michael Porter Jr fait partie de cette catégorie.

Comment Michael Porter Jr peut complètement changer le futur des Nuggets