Mikal Bridges agacé par son repos forcé chez les Nets

Contre les Milwaukee Bucks (122-144) jeudi, l'entraîneur des Brooklyn Nets Jacque Vaughn a décidé de reposer ses joueurs majeurs. En back-to-back après un succès face aux Detroit Pistons (118-112), l'ailier Mikal Bridges a seulement disputé 12 minutes de cette rencontre.

Face à la presse, le coach des Nets ne l'a pas caché : l'ex-joueur des Phoenix Suns a foulé le terrain seulement pour continuer sa série avec désormais 423 matches disputés à la suite (la plus longue série en activité). Problème, le talent de 27 ans n'a pas apprécié cette gestion.

Et il n'a pas hésité à le faire savoir.

"Je n'ai pas aimé le choix et je ne sais pas ce que c'était. Mais c'est comme ça. Je n'ai vraiment pas été fan. Je suppose qu'il y a une raison pour me protéger. Mais je suis en bonne santé, donc je ne vois pas pourquoi je ne jouerais pas.

La série est, je pense, un sujet de conversation pour tout le monde. Mais je n'entre pas en jeu uniquement pour la série. J'entre en jeu pour jouer et parce que je veux aller sur le parquet et gagner. Je n'y vais pas pour être remplaçant, pour obtenir la série et tout le reste.

Je veux juste jouer", a ainsi clamé Mikal Bridges pour le New York Post.

Dans une longue saison régulière, Vaughn a décidé de faire souffler ses meilleurs éléments. La prochaine fois, il devra simplement se mettre d'accord avec son leader sur la marché à suivre pour éviter des remous...

