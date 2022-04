Pour Mikal Bridges, le trophée de DPoY doit être réformé

Mikal Bridges a encore réussi une performance défensive de niveau élite lors du match remporté par les Suns contre le Jazz la nuit dernière. Bridges a contribué à limiter Donovan Mitchell à 7/21 et à verrouiller Utah dans le 4e quart-temps. Business as usual pour l'ailier de Phoenix, qui ne remportera pourtant sans doute pas le trophée de meilleur défenseur de l'année. Traditionnellement, les joueurs intérieurs sont plus mis en avant et récompensés en la matière, ce qui est une injustice pour Bridges.

"Jamais je ne discréditerai les intérieurs. Ils gagnent ce trophée depuis longtemps et font un énorme boulot. Mais le nombre de fois où un intérieur a été élu plutôt qu'un arrière est invraisemblable. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point il est difficile de défendre sur les meilleurs extérieurs de la ligue sans pouvoir vraiment les toucher puisqu'ils ont souvent les coups de sifflet avec eux. J'ai le sentiment qu'on nous manque de respect et je ne parle pas particulièrement de moi. C'est juste que je ne comprends pas que des arrières ne gagnent pas. Ils doivent défendre sur des mecs qui shootent en sortie d'écran, qui jouent en isolation, avec de l'espace et des tireurs partout. Ils sont sur du un contre un face à ces gars-là et j'ai l'impression que l'on trouve ça normal. Il n'y a pas autant d'intérieurs de talent que d'arrières et d'ailiers de talent en NBA. S'occuper d'adversaires qui jouent du poste au poste 4, c'est dur. Sur le plan des skills, comptez simplement combien il y a de joueurs vraiment forts sur les postes 1 à 4 et faites la même chose avec le poste 5", a expliqué Bridges sur Yahoo.

Draymond Green, qui fait figure de génie défensif, avait expliqué il y a quelques jours que Mikal Bridges était selon lui le joueur qui méritait le plus de remporter le titre de Defensive Player of the Year. Un adoubement qui a forcément fait plaisir à l'ailier des Suns.

"C'était incroyable d'entendre Draymond dire ça. Il fait énormément de choses sur le terrain et il sait à quel point défendre sur un joueur qui a le ballon est difficile. J'aimerais que les personnes qui votent regardent les matches, mais ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler".

Une solution pour remédier au déséquilibre évoqué par Mikal Bridges serait de décerner un trophée de meilleur défenseur intérieur et un trophée de meilleur défenseur extérieur, non ?

