Mikal Bridges défonce avec humour les médias qui sous-cotent les Suns

Les Phoenix Suns sont sur une série de 13 victoires consécutives et auront, toute la saison, le statut de finaliste (malheureux) en titre en NBA. Malgré ça, la franchise de l'Arizona n'est pas la plus médiatisée de la ligue et est rarement citée comme un vrai prétendant au titre. On pourrait se demander si cela ne chagrine pas certains de ses joueurs. Invité du podcast de JJ Redick, "The Old Man and the Three", Mikal Bridges a eu une réponse assez amusante et pertinente à l'interrogation du l'ex-shooteur fraîchement retraité.

JJ Redick : "Avec ce que vous avez fait la saison dernière, est-ce que tu as l'impression que les Suns sont sous-cotés ? J'ai passé 7 putains d'heures chez ESPN aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que les Suns aient été cités une seule fois au cours de mes cinq apparitions. Mikal Bridges : "Je suppose, oui. Mais je m'en moque. Qui sont les gens qui nous mettent de côté ? ESPN, Fox Sports, NBATV... Est-ce que ce sont ces connards qui jouent contre nous ? Donc ce qu'ils pensent, je n'en ai rien à foutre. S'ils veulent aller sur le terrain et jouer contre nous, pas de problème. Je me fous de ce que les gens disent de moi, de ce que je mérite ou non, du classement qui devrait être le mien. Vous croyez que quand je joue contre un mec, je lui dis : 'Hey, mec, tu devrais faire attention à moi ce soir, je suis classé 87e joueur NBA par ESPN' ? (rires)"

L'approche de Mikal Bridges et des Suns est sans doute la bonne. Les autres équipes de la ligue ont parfaitement compris que Phoenix n'était pas à prendre à la légère et avait de vraies chances de sortir à nouveau de l'Ouest en vainqueurs dans quelques mois.

